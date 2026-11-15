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Decisões e viagens: Palmeiras terá maratona em corrida por feito inédito

Equipe enfrentará quatro jogos fora de casa em intervalo de 19 dias

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
15/11/2026 10:43
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Jornalista exaltou a superação de um momento ruim do goleiro alviverde (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)
Carlos Migue, goleiro do Palmeiras (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

O Palmeiras chega à reta final da temporada com chances de título nas três competições que disputa. No fim de novembro, enfrenta o Estudiantes em busca do tetracampeonato da Libertadores. Já no início de dezembro, terá o Grêmio pela frente na decisão da Copa do Brasil.

+ Com três títulos em disputa, Palmeiras monta logística para reta final da temporada

Paralelamente, mantém o foco nas quatro rodadas restantes do Brasileirão, em uma disputa ponto a ponto com o Flamengo pela liderança. O Alviverde soma 73 pontos, contra 76 do rival, e também leva desvantagem no número de vitórias (21 a 23), primeiro critério de desempate da competição.

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Apesar de manter força máxima nas três frentes de disputa, a comissão técnica reconhece publicamente que o Campeonato Brasileiro é a competição em que o Palmeiras tem o cenário mais distante para conquistar o título. Além disso, é a única em que o time alviverde não depende apenas dos próprios resultados, mesmo com o confronto direto diante do Flamengo, pela 36ª rodada.

– Primeiro dizer que temos um rival fantástico nessa competição, o Flamengo tem sido muito consistente, e a prova disso é que estamos atrás deles – afirmou Abel Ferreira após goleada sobre o Remo.

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Com o título do Campeonato Paulista conquistado no início do ano, o Palmeiras busca um feito inédito no futebol brasileiro. Até hoje, nenhuma equipe conseguiu conquistar, na mesma temporada, a tríplice coroa formada por Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

A temporada também pode ser a mais vitoriosa de Abel Ferreira à frente do clube em número de títulos. Em 2022 e 2023, o treinador português conquistou três taças em cada ano. Caso vença as três competições ainda em disputa, poderá chegar a quatro títulos em 2026.

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Jogadores do Palmeiras comemoram durante Palmeiras x Vasco da Gama, com goleiro verde ao centro e torcida ao fundo.
Elenco do Palmeiras comemorando vaga na final da Copa do Brasil (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Maratona e Viagens

Após o encerramento da Data Fifa, o Palmeiras terá seis compromissos em um intervalo de 19 dias. A sequência inclui quatro viagens e apenas duas partidas no Nubank Parque, ambas pelo Campeonato Brasileiro, contra Flamengo e Coritiba.

Além dos deslocamentos pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras viajará a Montevidéu, no Uruguai, para disputar a final da Libertadores. Poucos dias depois, a delegação terá um novo destino: Brasília, onde enfrentará o Grêmio na decisão da Copa do Brasil.

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Calendário do Palmeiras

  • 18/11 - Cruzeiro x Palmeiras - Brasileirão (35ª rodada)
  • 21/11 - Palmeiras x Flamengo - Brasileirão (36ª rodada)
  • 24/11 - Chapecoense x Palmeiras - Brasileirão (37ª rodada)
  • 28/11 - Palmeiras x Estudiantes - Libertadores
  • 02/12 - Palmeiras x Coritiba - Brasileirão (38ª rodada)
  • 06/12 - Grêmio x Palmeiras - Copa do Brasil
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