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Palmeiras x Flamengo: ingressos à venda para decisão do Brasileirão

Equipes duelam no Nubank Parque, no dia 21 de novembro, em confronto direto na luta pelo título

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
14/11/2026 12:38
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Jhon Arias e Lucas Paquetá disputam bola em jogo do 1º turno; Palmeiras e Flamengo brigam rodada a rodada pelo título brasileiro
Arias e Paquetá durante partida entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Jotta Silva / Photo Premium / Folhapress)

O Palmeiras iniciou, na tarde deste sábado (14), a pré-venda de ingressos para o confronto com o Flamengo, que pode ser decisivo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. As entradas estão disponíveis desde as 12h (de Brasília) para sócios Avanti cinco estrelas. A liberação será gradual, até a abertura da venda para todos os associados do programa de sócio-torcedor às 16h do dia 15 de novembro.

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Os torcedores podem adquirir ingressos para a partida entre Palmeiras e Flamengo pelo site oficial de vendas do clube: www.ingressospalmeiras.com.br.

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Disputa pelo título do Brasileirão

O Flamengo tem três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, e as duas equipes ainda têm quatro rodadas a disputar no Campeonato Brasileiro. Os cariocas, porém, levam vantagem no número de vitórias (23 contra 21), primeiro critério de desempate da competição.

Dessa forma, caso o Flamengo deixe o confronto direto com seis pontos de vantagem, poderá confirmar o título no Nubank Parque. Isso porque, mesmo que o Palmeiras vença as duas rodadas restantes, as equipes terminariam com a mesma pontuação, mas o Rubro-Negro manteria a vantagem no número de vitórias.

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Palmeiras e Flamengo se enfrentam no dia 21 de novembro, a partir das 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, o Alviverde venceu por 3 a 0, no Maracanã.

Valores para sócios Avanti

Tabela de ingressos Palmeiras x Flamengo: setores e preços com descontos para Sócio Avanti.
Preço dos ingressos para sócios Avanti para a partida entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Reprodução/Palmeiras)

Preço para torcedores que não fazem parte do programa Avanti

  1. Geral Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]
  2. Gol Norte: R$240,00 [inteira] e R$120,00 [meia-entrada]
  3. Gol Sul: R$360,00 [inteira] e R$180,00 [meia-entrada]
  4. Central Leste: R$480,00 [inteira] e R$240,00 [meia-entrada]
  5. Central Oeste: R$500,00 [inteira] e R$250,00 [meia-entrada]
  6. Superior Norte: R$300,00 [inteira] e R$150,00 [meia-entrada]
  7. Superior Sul: R$300,00 [inteira] e R$150,00 [meia-entrada]
  8. Superior Leste: R$340,00 [inteira] e R$170,00 [meia-entrada]
  9. Superior Oeste: R$340,00 [inteira] e R$170,00 [meia-entrada]
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