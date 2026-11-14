O Palmeiras iniciou, na tarde deste sábado (14), a pré-venda de ingressos para o confronto com o Flamengo, que pode ser decisivo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. As entradas estão disponíveis desde as 12h (de Brasília) para sócios Avanti cinco estrelas. A liberação será gradual, até a abertura da venda para todos os associados do programa de sócio-torcedor às 16h do dia 15 de novembro.

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Os torcedores podem adquirir ingressos para a partida entre Palmeiras e Flamengo pelo site oficial de vendas do clube: www.ingressospalmeiras.com.br.

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Disputa pelo título do Brasileirão

O Flamengo tem três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, e as duas equipes ainda têm quatro rodadas a disputar no Campeonato Brasileiro. Os cariocas, porém, levam vantagem no número de vitórias (23 contra 21), primeiro critério de desempate da competição.

Dessa forma, caso o Flamengo deixe o confronto direto com seis pontos de vantagem, poderá confirmar o título no Nubank Parque. Isso porque, mesmo que o Palmeiras vença as duas rodadas restantes, as equipes terminariam com a mesma pontuação, mas o Rubro-Negro manteria a vantagem no número de vitórias.

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Palmeiras e Flamengo se enfrentam no dia 21 de novembro, a partir das 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, o Alviverde venceu por 3 a 0, no Maracanã.

Valores para sócios Avanti

Preço dos ingressos para sócios Avanti para a partida entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Reprodução/Palmeiras)

Preço para torcedores que não fazem parte do programa Avanti