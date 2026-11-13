Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Cria do Palmeiras conquista título e artilharia na Estônia

Wendell Gabriel se destacou jogando pelo FCI Levadia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 10:52
Favorite o Lance! no Google
Wendell, jogador do Palmeiras, celebra com os braços abertos em partida de futebol.
Wendell Gabriel comemora gol pelo FCI Levadia, da Estônia (Foto: Divulgação)

Revelado nas categorias de base do Palmeiras, o atacante Wendell Gabriel vive o melhor momento da carreira no futebol europeu. Aos 22 anos, o jogador foi um dos principais nomes do Levadia, da Estônia, na temporada de 2026, encerrada com a conquista do Campeonato Estoniano e a artilharia da competição.

Ao todo, Wendell balançou as redes 25 vezes em todas as competições disputadas pelo clube. Somente na Premium Liiga, principal divisão do futebol do país, foram 20 gols, números que o colocaram no topo da lista de goleadores e ajudaram o Levadia a conquistar o título nacional com algumas rodadas de antecedência.

continua após a publicidade

O atacante comemorou a temporada e destacou a importância do trabalho coletivo para alcançar os objetivos. O brasileiro também celebrou a conquista individual da artilharia, que coroou seu desempenho ao longo do ano.

- Realmente é um momento mágico que venho vivendo aqui no futebol da Estônia. Conseguimos realizar uma campanha de alto nível, que rendeu o título nacional com algumas rodadas de antecedência. Fico feliz por ajudar meus companheiros e o clube nesta disputa e, graças a Deus, consegui fechar a temporada com chave de ouro, terminando na frente na disputa pela artilharia da competição. Só tenho que realmente agradecer a todos que acreditaram no meu potencial para que tudo isso se tornasse possível - disse.

continua após a publicidade

Trajetória de Wendell Gabriel na Europa

Wendell chegou ao Palmeiras ainda na categoria Sub-15 e permaneceu no clube paulista até 2023. Apesar da formação nas categorias de base alviverdes, o atacante não chegou a estrear profissionalmente pela equipe.

wendel Gabriel do Palmeiras em uniforme verde celebra em campo, apontando o dedo.
Wendell Gabriel em ação nas categorias de base do Palmeiras (Foto: Reprodução)

No mesmo ano, iniciou sua trajetória no futebol europeu. Desde então, acumulou passagens por Dnipro, Polissya e Veres, todos da Ucrânia, antes de chegar ao Levadia, onde encontrou seu melhor momento.

continua após a publicidade

Consolidado no futebol estoniano, o brasileiro encerra 2026 em alta, com título, artilharia e números expressivos. Agora, o atacante terá um período de descanso ao lado da família antes de iniciar a preparação para a próxima temporada.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Ênio, atualmente no Al-Jabalain

Futebol Nacional

Ex-Botafogo, Ênio celebra sucesso em começo no futebol saudita

Há 21 minutos
Pai e empresário do jogador revelou futuro incerto (Foto: Reprodução/Instagram)

Futebol Internacional

Empresário de Mac Allister abre jogo sobre possível saída do Liverpool

Há 38 minutos
Carlo Ancelotti caminha para comandar treino da Seleção em Singapura

Seleção Brasileira

Do 4-2-4 ao 4-3-3: o plano tático de Ancelotti na Seleção

Há 2 horas
Sérvia x Alemanha, jogo da UEFA Nations League 2026/2027, bandeiras da Sérvia e da Alemanha.

Onde Assistir

Sérvia x Alemanha: onde assistir, horário e escalações

Há 2 horas
Holanda x Grécia na UEFA Nations League 2026/2027

Onde Assistir

Holanda x Grécia: onde assistir, horário e escalações

Há 2 horas
Anthony Valencia em ação pelo Flamengo contra o Remo

Flamengo

Sem espaço no Flamengo, Valencia busca no Equador os minutos que não tem no clube

Há 5 horas