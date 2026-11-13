O New York City, dos Estados Unidos, mantém conversas com o Palmeiras para prorrogar a passagem do atacante Luighi. O empréstimo atual é válido até o fim de 2026, mas o jogador não voltará a atuar pelo clube nesta temporada, após a equipe ficar fora dos playoffs da MLS.

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Em comunicado, o clube norte-americano afirmou ter interesse em manter Luighi no elenco na próxima temporada e informou que já iniciou as tratativas com o Palmeiras. Pelo empréstimo, o clube alviverde recebeu US$ 300 mil (cerca de R$ 1,5 milhão). O acordo também prevê uma opção de compra fixada em US$ 6 milhões (aproximadamente R$ 34 milhões).

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Segundo apurou o Lance!, o New York City tem interesse em manter Luighi no elenco e prioriza a contratação em definitivo do atacante. O jogador tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2029. Um novo empréstimo não está descartado, mas a possibilidade não agrada à diretoria alviverde.

O Palmeiras vê com bons olhos a possibilidade de negociar Luighi em definitivo, mas pretende receber, no mínimo, o valor estabelecido na opção de compra prevista no acordo anterior com o clube norte-americano. O atacante perdeu espaço no início da temporada e foi titular em apenas quatro partidas da equipe comandada por Abel Ferreira no ano.

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Pelo New York City, Luighi marcou quatro gols em 17 partidas disputadas. A equipe terminou a temporada na 11ª colocação da Conferência Leste da MLS e não conseguiu se classificar para os playoffs.

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Luighi durante partida pelo Palmeiras em 2026 (Foto: Reprodução/ Instagram)

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