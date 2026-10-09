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Andreas aponta caminho do Palmeiras na briga por títulos: '15 finais'

Clube segue vivo na corrida pelos três títulos restantes no calendário nacional

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
09/10/2026 07:50
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Andreas Pereira
Andreas Pereira, meia do Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Andreas Pereira avaliou positivamente o desempenho do Palmeiras na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, na noite da última quinta-feira (8), no Nubank Parque. Com o resultado, a equipe chegou aos 60 pontos e reduziu para um ponto a diferença em relação ao líder Flamengo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro.

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Além da disputa pela taça do Brasileirão, o Palmeiras segue na briga por outras duas competições na temporada. O time alviverde está nas semifinais da Copa do Brasil, na qual enfrenta o Vasco, e da Copa Libertadores, em que terá o Fluminense como adversário.

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Andreas considera os compromissos restantes da temporada como "finais", independentemente da fase ou da competição.

- A gente tem muito respeito pelo Bahia, que tem um time muito forte. Foi um jogo muito duro. Sabemos que eles são bons com a bola. Hoje batalhamos, fizemos o que professor Abel pediu e deu certo: ganhamos. Agora, são 15 finais pela frente e um jogo muito especial para nós, que é o Derby. Esse jogo é sempre especial, vamos nos preparar e focar para domingo - disse em entrevista para a Ge TV.

Andreas Pereira voltou a destacar o esforço da diretoria do Palmeiras para concretizar sua contratação. Segundo o meia, a união do elenco será fundamental nesta reta final da temporada, em que o clube segue na disputa por três títulos: o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores.

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- Eu tento ajudar os jogadores ao meu redor, com a experiência que já tive e dou o melhor pelo clube. Sei que fizeram um grande esforço para eu estar aqui. Tento dar meu melhor, dentro e fora de campo, trabalhar para sempre tirarmos o melhor de todos os jogadores - detalhou.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (11), quando recebe o Corinthians, no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Com 60 pontos, a equipe está a um do líder Flamengo, que empatou com o Santos na rodada.

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Na sequência, o time alviverde enfrenta o Fluminense, fora de casa, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. Já os confrontos contra o Vasco, pela Copa do Brasil, estão previstos para o início de novembro.

Andreas Pereira - Palmeiras
Andreas Pereira durante partida do Palmeiras (Foto: Vinicius Nunes/Ag. F8/Folhapress)

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