Palmeiras: Auxiliar de Abel critica calendário após Data Fifa e explica opção por 3 zagueiros

João Martins comandou o Palmeiras na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, na noite desta quinta-feira (8), pelo Campeonato Brasileiro. O auxiliar técnico substituiu Abel Ferreira, que cumpriu suspensão e voltará a comandar a equipe à beira do gramado no próximo fim de semana, no clássico contra o Corinthians.

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O auxiliar técnico criticou o curto intervalo entre o fim da Data Fifa e o primeiro compromisso do Palmeiras e destacou as dificuldades enfrentadas por alguns jogadores para retornar ao Brasil. Piquerez e Emiliano Martínez, que ficaram no banco de reservas contra o Bahia, deixaram a Índia em 6 de outubro e enfrentaram mais de 30 horas de viagem até chegar a São Paulo, na noite de quarta-feira (7).

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- Tivemos jogadores em todas as partes do mundo. O Uruguai esteve no Japão e na Coreia (depois na Índia), com oito horas de diferença. O Piquerez passou 15 dias naquele fuso. Durante o jogo, ele ainda estava adaptado à manhã. Tudo isso conta. Sabemos que o calendário brasileiro exige jogos no meio de semana após a Data Fifa. Mas, em um mundo ideal, só voltaríamos a jogar no sábado ou no domingo. São dificuldades que nos tornam mais fortes - explicou João Martins.

Questionado sobre a utilização de uma linha de três zagueiros, João Martins justificou a escolha com base nas características ofensivas do Bahia. O auxiliar também elogiou a estratégia adotada, que, segundo ele, permitiu ao Palmeiras criar oportunidades para ampliar o placar e evitar maior pressão do adversário nos minutos finais.

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- O Bahia era a equipe que mais criava oportunidades de gol no Brasileirão. Muito ofensiva e que joga bem. Optamos pelos três zagueiros para fechar os espaços, controlar os jogadores que atacam a nossa última linha e para ter força na primeira pressão. A estratégia funcionou. Criamos oportunidades para fazer o segundo e até o terceiro gol, mas não conseguimos - completou.

João Martins, auxiliar de Abel, durante coletiva após vitória do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Com a vitória sobre o Bahia, o Palmeiras chegou aos 60 pontos e reduziu para um ponto a diferença em relação ao líder Flamengo. No próximo domingo, a equipe enfrenta o Corinthians, no Nubank Parque, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.