Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Palmeiras: Auxiliar de Abel critica calendário após Data Fifa e explica opção por 3 zagueiros

João Martins viu o Alviverde superior ao Bahia no Nubank Parque e questionou a falta de tempo para recuperar os atletas convocados

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
09/10/2026 00:52
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
João Martins, auxiliar de Abel no Palmeiras
João Martins, auxiliar de Abel no Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

João Martins comandou o Palmeiras na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, na noite desta quinta-feira (8), pelo Campeonato Brasileiro. O auxiliar técnico substituiu Abel Ferreira, que cumpriu suspensão e voltará a comandar a equipe à beira do gramado no próximo fim de semana, no clássico contra o Corinthians.

📲 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O auxiliar técnico criticou o curto intervalo entre o fim da Data Fifa e o primeiro compromisso do Palmeiras e destacou as dificuldades enfrentadas por alguns jogadores para retornar ao Brasil. Piquerez e Emiliano Martínez, que ficaram no banco de reservas contra o Bahia, deixaram a Índia em 6 de outubro e enfrentaram mais de 30 horas de viagem até chegar a São Paulo, na noite de quarta-feira (7).

continua após a publicidade

- Tivemos jogadores em todas as partes do mundo. O Uruguai esteve no Japão e na Coreia (depois na Índia), com oito horas de diferença. O Piquerez passou 15 dias naquele fuso. Durante o jogo, ele ainda estava adaptado à manhã. Tudo isso conta. Sabemos que o calendário brasileiro exige jogos no meio de semana após a Data Fifa. Mas, em um mundo ideal, só voltaríamos a jogar no sábado ou no domingo. São dificuldades que nos tornam mais fortes - explicou João Martins.

Questionado sobre a utilização de uma linha de três zagueiros, João Martins justificou a escolha com base nas características ofensivas do Bahia. O auxiliar também elogiou a estratégia adotada, que, segundo ele, permitiu ao Palmeiras criar oportunidades para ampliar o placar e evitar maior pressão do adversário nos minutos finais.

continua após a publicidade

- O Bahia era a equipe que mais criava oportunidades de gol no Brasileirão. Muito ofensiva e que joga bem. Optamos pelos três zagueiros para fechar os espaços, controlar os jogadores que atacam a nossa última linha e para ter força na primeira pressão. A estratégia funcionou. Criamos oportunidades para fazer o segundo e até o terceiro gol, mas não conseguimos - completou.

João Martins, auxiliar de Abel no Palmeiras
João Martins, auxiliar de Abel, durante coletiva após vitória do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Com a vitória sobre o Bahia, o Palmeiras chegou aos 60 pontos e reduziu para um ponto a diferença em relação ao líder Flamengo. No próximo domingo, a equipe enfrenta o Corinthians, no Nubank Parque, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
Flaco López, do Palmeiras, comemora seu gol contra o Bahia

Futebol Nacional

Flamengo x Palmeiras: veja chances de título atualizadas

Há 1 hora
Flaco López, do Palmeiras, comemora seu gol contra o Bahia

Futebol Nacional

Palmeiras vence o Bahia e reduz vantagem do Flamengo no Brasileirão

Há 1 hora
Flaco López em ação pelo Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Palmeiras

Veja gol em Palmeiras x Bahia: Flaco López marca o gol da vitória

Há 3 horas
Gustavo Gómez chuta a bola na vitória do Palmeiras sobre o São Paulo

Palmeiras

Palmeiras x Bahia: escalações confirmadas e onde assistir

Há 4 horas
Jefté em ação em Flamengo x Palmeiras

Palmeiras

Jefté testa positivo em antidoping e é afastado do Palmeiras

Há 4 horas
Palmeiras e Fluminense durante partida neste ano de 2026 - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras

Fluminense x Palmeiras: Maracanã terá ingressos por R$ 320 para visitantes

Há 13 horas
Mais LANCE!
Fabiano comemora fol pelo Palmeiras com a boca aberta

Palmeiras terá estreia de destaque da base contra o Bahia

Giay na vitória do Palmeiras sobre a LDU

Espanhóis se encantam por Giay, do Palmeiras: 'Depois de Messi'

Giay, do Palmeiras, ao lado de Messi

Giay e Flaco, do Palmeiras, vivem noite histórica no adeus de Messi

Nino - Zenit

Zagueiro revela negociação com o Palmeiras e diz: 'Não podia esperar'

Ex-zagueiro homenageou o argentino pelas redes sociais (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)

Ídolo do Palmeiras manda recado a Messi após despedida

Troféu do Brasileirão Série A

Brasileirão de volta: confira o retrospecto dos jogos da 29ª rodada

Giay em ação durante despedida de Messi da Argentina

Argentinos reagem à atuação de Giay, do Palmeiras: 'Não pode'

O técnico Abel Ferreira durante jogo no Nubank Parque - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Escalação: Palmeiras aguarda convocados, e Abel mira mudanças

Piquerez domina a bola na vitória do Palmeiras sobre o São Paulo

Dupla do Palmeiras é titular pelo Uruguai e encara maratona para voltar ao Brasil

Brasileirão Série A 2026 - Palmeiras x Bahia

Palmeiras x Bahia: onde assistir, horário e escalações

Hulk comemora gol pelo Fluminense

Hulk aponta caminho para Fluminense superar o Palmeiras na Libertadores

Eduardo Conceição, jogador do Palmeiras

Camisa 10 da Seleção e multa de R$ 560 milhões: conheça joia do Palmeiras em lista de jornal inglês

Eduardo Conceição em ação pela Seleção Brasileira de base (Foto: Fabio Souza / CBF)

Com três brasileiros, jornal inglês elege as maiores promessas do futebol