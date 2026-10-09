O Palmeiras cumpriu seu principal objetivo após a Data Fifa: retornar aos gramados com os três pontos na bagagem. Na última quinta-feira (8), venceu o Bahia por 1 a 0, e ainda contou com tropeço do rival Flamengo na rodada para diminuir a liderança para o líder do Brasileirão.

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Diante da equipe baiana, o Palmeiras precisou administrar o desgaste físico dos jogadores convocados para a Data Fifa e voltou a promover mudanças na escalação. Giay e Arias, habituais titulares, começaram no banco de reservas, e apenas o colombiano entrou no segundo tempo.

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Flaco López e Gustavo Gómez, que não atuaram nos últimos compromissos de suas respectivas seleções, foram os únicos titulares entre os jogadores convocados. A decisão da comissão técnica levou em conta tanto a condição física dos atletas quanto as necessidades táticas da equipe.

Sem Abel Ferreira à beira do gramado, a comissão técnica cumpriu o principal objetivo diante do Bahia: conquistar os três pontos. Entre os aspectos positivos, o Palmeiras voltou a terminar uma partida sem sofrer gols ao atuar com uma linha de três zagueiros, formação que pode voltar a ser utilizada na reta final da temporada.

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A escolha pelo esquema tático varia de acordo com as características do adversário e o plano de jogo definido pela comissão técnica para cada confronto.

- Sabíamos das dificuldades que íamos ter e que não estaríamos 100% porque os outros jogadores só se juntaram a nós hoje de manhã. Então, decidimos para este jogo esta formação e com estes jogadores - explicou o auxiliar João Martins.

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Agora com 60 pontos, o Palmeiras viu a distância para o Flamengo dimiuir para apenas um com nove rodadas até o fim do Brasileirão. A margem garante ao clube depender apenas de si para faturar o título, uma vez que volta a encarar o Rubro-Negro, dessa vez em São Paulo.

Antes disso, ambos os clubes disputam as semifinais da Libertadores, seis partidas de Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, por sua vez, ainda possui a eliminatória da Copa do Brasil contra o Vasco, também pela fase semifinal, e terá dois compromissos a mais em relação ao rival.

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Flaco López, do Palmeiras, comemora seu gol contra o Bahia (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

A disputa pelos três títulos ainda em jogo na temporada evidencia o desempenho do Palmeiras em 2026, mas também impõe um desgaste físico ao elenco. Diferentemente de outras temporadas, Abel Ferreira não pretende priorizar uma competição em detrimento das demais e deve manter a equipe com força máxima nos compromissos restantes do ano, com eventuais rotações na escalação.

- Não vou descansar ninguém. Vou apostar tudo em todas as competições. E no final ver o que nos toca - disse Abel Ferreira.

O Palmeiras terá dois dias de preparação antes do clássico contra o Corinthians, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste domingo, 11, às 17h30 (de Brasília), no Nubank Parque.

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