O Palmeiras voltou da pausa para a Data Fifa com uma vitória e agora se prepara para o clássico contra o Corinthians. As equipes se enfrentam no próximo domingo (11) em duelo entre times com objetivos distintos no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Alviverde busca reduzir a diferença para o líder Flamengo, o rival tenta encerrar a sequência de derrotas e se afastar da zona de rebaixamento.

Na avaliação da comissão técnica, o compromisso terá o mesmo peso das demais partidas do Campeonato Brasileiro e não receberá uma preparação especial por parte de Abel Ferreira e seus auxiliares.

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Em entrevista, João Martins descartou a possibilidade de tratar o Derby de maneira diferente em razão da rivalidade. O auxiliar também relacionou a importância atribuída pelos adversários estaduais ao clássico à situação de cada equipe na tabela de classificação.

- Estamos aqui há seis anos e sempre damos nosso melhor. Não existem jogos mais importante que outros. O problema de algumas equipes do futebol brasileiro é só se mobilizarem para certos jogos. Isso reflete na tabela. No Palmeiras somos obrigados a estar no limite em todos os jogos.

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- O jogo contra o Corinthians é mais um para nós. Não faremos nada mais nem menos do que fizemos hoje contra o Bahia.

Palmeiras tem tratamento especial para os convocados

Dos oito jogadores do Palmeiras convocados para a última Data Fifa, apenas dois foram titulares na vitória sobre o Bahia: o zagueiro e capitão Gustavo Gómez e o atacante Flaco López. Os demais começaram no banco de reservas, e apenas Jhon Arias e Ramón Sosa entraram durante a partida.

A decisão levou em conta critérios técnicos, no caso dos paraguaios Ramón Sosa e Mauricio, além do desgaste dos jogadores durante os compromissos por suas respectivas seleções e do tempo necessário para retornar ao Brasil.

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Os uruguaios Piquerez e Emiliano Martínez, por exemplo, enfrentaram cerca de 30 horas de deslocamento após deixarem a Índia em 6 de outubro. A dupla chegou a São Paulo poucas horas antes da partida pelo Campeonato Brasileiro.

A expectativa é que todos estejam à disposição para o clássico contra o Corinthians. Com isso, Giay deve reassumir a lateral direita, enquanto Piquerez deve voltar à esquerda. No ataque, Jhon Arias pode formar o trio ofensivo com Flaco López e Vitor Roque.

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Outra novidade será o retorno de Abel Ferreira à beira do gramado. O treinador cumpriu o terceiro e último jogo de suspensão e está liberado para comandar a equipe contra o Corinthians. No entanto, voltará a desfalcar o Palmeiras no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores, contra o Fluminense.

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