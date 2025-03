Abel Ferreira é duro sobre derrota do Palmeiras em final e ‘abandona’ coletiva

Abel Ferreira foi direto sobre a derrota do Palmeiras na final do Paulista contra o Corinthians e "abandonou" a coletiva de imprensa após poucas perguntas, pois foi avisado que o ônibus da delegação estava prestes a partir. O treinador foi questionado sobre o que aconteceu com o clube alviverde na decisão.

De acordo com ele, o time "perdeu a final" ainda no jogo de ida. Abel Ferreira destacou que ter perdido o primeiro jogo, disputado no Allianz Parque, refletiu no que aconteceu nessa quinta-feira (27). O Palmeiras perdeu o primeiro jogo por 1 a 0 e empatou sem gols no duelo de volta.

- Esta final, que disputamos em casa, foi perdida - na minha opinião - no nosso jogo como mandante. Considerando os 90 minutos aqui e os 90 minutos lá, perdemos a eliminatória em casa. Aqui foi o que foi. Parabéns ao Corinthians também - disse o treinador, acrescentando:

- O que está acontecendo é que voltamos a disputar uma final. Mais uma. O que acontece é que o Palmeiras está se reforçando, nossos adversários também - e não vamos ganhar sempre. Por isso, parabéns ao nosso adversário. Já falei várias vezes: não dá para vencer sempre - completou.

Porém, a última pergunta causou a "retirada" de Abel Ferreira da coletiva. O jogador foi questionado sobre "o que faltou" para o Palmeiras ser campeão. Duro, respondeu em poucas palavras, levantou da cadeira e foi embora.

- Faltou fazer mais gols que o nosso adversário - finalizou a entrevista.

Abel Ferreira foi expulso na final do Paulistão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Abel Ferreira foi expulso no clássico contra o Corinthians

Abel Ferreira foi expulso na final. Aos 22 minutos do segundo tempo, Vitor Roque invadiu a área, foi derrubado por Félix Torres e o árbitro assinalou pênalti. Naquele momento, Abel se exaltou e questionou a ausência de cartão por parte da arbitragem. A sua reação gerou um vermelho e o treinador precisou deixar o gramado.