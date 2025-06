Palmeiras está no Grupo A com Porto, Al Ahly e Inter Miami.

O Palmeiras está confirmado como um dos representantes sul-americanos no inédito Mundial de Clubes da FIFA com 32 times, que será disputado nos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho de 2025. Após vencer a Libertadores de 2021 e manter grande regularidade em torneios continentais nos anos seguintes, o Verdão conquistou uma das vagas destinadas ao ranking histórico da Conmebol e chega à competição com altas expectativas. O Lance! tem a agenda dos jogos do Palmeiras no Mundial de Clubes 2025.

Participações do Verdão em Mundiais

Esta será a quarta participação do clube paulista em uma competição com status de mundial. A primeira ocorreu em 1999, na antiga Copa Intercontinental, quando perdeu para o Manchester United. Em 2020 e 2021, o time disputou o Mundial de Clubes da FIFA no formato tradicional, com sete participantes, mas não conseguiu conquistar o título. Agora, com um modelo mais extenso e competitivo, o Palmeiras terá a chance de reescrever sua história no cenário internacional.

Com um elenco recheado de atletas experientes e comandado pelo técnico Abel Ferreira, o Palmeiras entra como uma das principais forças sul-americanas no torneio. O clube foi sorteado no Grupo A, ao lado de Porto (Portugal), Al Ahly (Egito) e Inter Miami (Estados Unidos), equipe anfitriã que conta com astros como Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets.

As partidas da fase de grupos serão disputadas em Nova Jersey e Miami, com transmissão ao vivo para o Brasil por diversos canais. A estreia será justamente contra o Porto, clube tradicional europeu, no MetLife Stadium, palco de grandes eventos esportivos e que será um dos estádios da Copa do Mundo de 2026.

Jogos do Palmeiras no Mundial de Clubes 2025

A fase de grupos do novo Mundial segue um formato semelhante ao da Copa do Mundo de seleções. Cada grupo tem quatro equipes, com as duas melhores avançando às oitavas de final. O Palmeiras disputará três jogos nesta fase inicial:

🟢 1ª Rodada – Palmeiras x Porto

Data: 15 de junho (sábado)

15 de junho (sábado) Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: MetLife Stadium, East Rutherford, Nova Jersey

MetLife Stadium, East Rutherford, Nova Jersey Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

O primeiro desafio do Verdão será contra o Porto, campeão português e adversário de peso no futebol europeu. Será um duelo estratégico e físico, importante para as pretensões do clube na competição.

🟢 2ª Rodada – Palmeiras x Al Ahly

Data: 19 de junho (quinta-feira)

19 de junho (quinta-feira) Horário: 13h (horário de Brasília)

13h (horário de Brasília) Local: MetLife Stadium, East Rutherford, Nova Jersey

MetLife Stadium, East Rutherford, Nova Jersey Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

Na segunda rodada, o Palmeiras reencontrará o Al Ahly, do Egito, adversário que o derrotou na disputa pelo terceiro lugar do Mundial de 2020 e novamente em 2021, na semifinal. O duelo é tratado como uma revanche pelos torcedores e pode ser decisivo na briga pela classificação.

🟢 3ª Rodada – Inter Miami x Palmeiras

Data: 23 de junho (segunda-feira)

23 de junho (segunda-feira) Horário: 22h (horário de Brasília)

22h (horário de Brasília) Local: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Flórida

Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Flórida Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

O terceiro jogo será um dos mais aguardados da fase de grupos. O Palmeiras enfrentará o Inter Miami, clube norte-americano que contará com o apoio massivo da torcida local e o brilho de Lionel Messi. A partida será realizada na casa do time da MLS e promete ser um dos maiores eventos da primeira fase.

Onde assistir aos jogos no Mundial de 2025

A cobertura do Mundial de Clubes de 2025 será ampla. A TV Globo transmitirá os jogos mais relevantes em rede nacional, enquanto o SporTV exibirá todas as partidas do Palmeiras na TV fechada. O canal CazéTV, no YouTube, também terá os direitos de transmissão, apostando em uma linguagem jovem e interativa. Além disso, a plataforma de streaming DAZN oferecerá cobertura completa do torneio para os assinantes.

A diversidade de canais garante que os torcedores poderão acompanhar o Verdão em qualquer lugar do Brasil, com diferentes opções de plataforma, estilo de cobertura e comentaristas. O modelo de transmissão adotado pela FIFA para o torneio de 2025 foi desenhado para maximizar o alcance global, com transmissão simultânea para mais de 150 países.