Facincani revela trunfo do Palmeiras para o Mundial de Clubes: ‘Ajuda’

De olho no Mundial de Clubes 2025, o Lance! conversou com Felippe Facincani sobre o Palmeiras e a competição. O jornalista comentou as últimas oportunidades do Verdão nas competições intercontinentais e apontou a motivação das campanhas frustradas como uma motivação a mais.

Facincani não fugiu de dizer que o Palmeiras tem condições de se classificar no seu grupo, que tem Porto, Inter Miami e Al-Ahly. Mesmo assim, o jornalista lembrou que a competição é cruel e se torna mais difícil a cada fase, onde o Verdão pode ter que enfrentar outro europeu.

- Impossível nunca. É muito milagre atrás do outro para tirar. Pode acontecer? Pode. É impossível? Nunca. A palavra impossível não existe no futebol. Mas a palavra improvável, ela é muito utilizada no futebol.

Palmeiras treina nos EUA

A imprensa presente em Greensboro pôde acompanhar pouco menos de 30 minutos da atividade do Palmeiras, lideradas pelo treinador Abel Ferreira, nas instalações da Universidade da Carolina do Norte — um cenário diferente da rotina de treinos na Academia de Futebol.

Antes da bola rolar, Abel detalhou os três principais focos do dia: adaptação ao gramado, exercício de posse de bola com marcações táticas definidas e, nos minutos finais, um jogo competitivo com 21 atletas, incluindo três goleiros.

Durante a atividade, os auxiliares cobraram intensidade nas trocas de passe e nas movimentações, mas também elogiaram o grupo sempre que as orientações foram seguidas dentro de campo.