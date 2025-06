O meio-campista Mauricio comparou o nível do Palmeiras — e dos demais clubes sul-americanos — com o das equipes do futebol europeu. Sorteado no Grupo A, o Verdão terá o Porto como adversário na estreia e pode enfrentar Atlético de Madrid ou PSG, atual campeão da Champions League, nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

A evolução financeira dos clubes brasileiros nas últimas temporadas, segundo o atleta, ajudou a reduzir a diferença técnica em relação às equipes do exterior. Na última janela de transferências, o Palmeiras fez sete contratações, com investimento total de pouco menos de meio bilhão de reais.

— Não sei te dizer exatamente, mas acho que o futebol sul-americano, nesses últimos dois anos, cresceu bastante em termos de contratações, de caixa, e isso só tende a evoluir. Também tem melhorado o nosso futebol, e vejo isso como um ponto muito positivo. Mas é claro que, como você bem disse, as equipes da Europa têm a questão da moeda, que é muito mais valorizada do que a nossa. Isso acaba pesando também — afirmou o jogador em entrevista no gramado da Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro.

O meio-campista revelou "frio na barriga" ao ser questionado sobre as expectativas para o primeiro confronto no Mundial. No entanto, revelou que existem, sim, partidas mais importantes que outras durante o torneio.

— A gente sabe que o frio na barriga, independentemente do jogo, sempre existe. É claro que, em partidas mais importantes, isso aparece ainda mais. Mas, como o professor sempre fala pra gente, estamos indo para jogar futebol. É claro que é um jogo a mais, mas é um grande campeonato. Então, temos que estar cientes do que vamos fazer dentro de campo. Isso nos dá mais confiança e tranquilidade para superar a ansiedade — completou.

Treino do Palmeiras em Greensboro, nos Estados Unidos (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

Retorno dos atletas da Seleção

Mauricio é um dos 21 atletas presentes desde o início da preparação do clube em solo norte-americano. O restante do grupo é aguardado ainda nesta quarta-feira (11) na Carolina do Norte, quatro dias antes da estreia contra os portugueses.

O atacante Luighi e o zagueiro Benedetti devem chegar mais cedo, pois estão na Europa com a seleção de base. Já o paraguaio Gustavo Gómez, o colombiano Richard Ríos, o brasileiro Estêvão e os uruguaios Piquerez, Emi Martínez e Facundo Torres devem chegar apenas à noite, acompanhados da presidente Leila Pereira.

— É, então, tem uns jogadores que estavam na seleção. Agora eles devem estar viajando neste exato momento. Então, que façam uma boa viagem, cheguem bem para a gente estar treinando todo mundo junto amanhã — disse Mauricio.