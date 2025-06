Abel detalha treino do Palmeiras e distribui times sem convocados

GREENSBORO (EUA) - O Palmeiras realizou, na manhã desta quarta-feira (11), o segundo treinamento na Universidade da Carolina do Norte, sede da equipe em Greensboro. Assim como na tarde de ontem, o técnico Abel Ferreira explicou à imprensa quais seriam as atividades do dia.

O grupo, com 21 jogadores, começou com uma ativação física ao redor do gramado, seguida por exercícios de tiro curto e trabalhos voltados ao poder de reação. Posteriormente, foi realizada atividade tática com foco ofensivo, principalmente nas finalizações a gol, seguida de jogo competitivo.

Nos minutos finais abertos à imprensa, Abel Ferreira, com o auxílio do auxiliar João Martins, distribuiu coletes para parte do elenco. Receberam os coletes os laterais Giay e Mayke; os zagueiros Murilo e Naves; os meias Aníbal Moreno, Felipe Anderson e Mauricio; além dos atacantes Vitor Roque e Paulinho.

O grupo sem colete foi formado por Marcos Rocha, Bruno Fuchs, Micael, Lucas Evangelista, Raphael Veiga, Thalys e Flaco López.

Agora, a comissão técnica aguarda a chegada dos oito convocados na última Data Fifa para ter o elenco completo nos Estados Unidos a partir desta quinta-feira. Os jovens Benedetti e Luighi são esperados ainda nesta tarde no Grandover Hotel, enquanto os demais desembarcam no início da noite.

Abel Ferreira detalha treino do Palmeiras na Universidade da Carolina do Norte (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Bruno Fuchs adaptado ao Palmeiras

Única das sete contratações do Palmeiras na última janela de transferências que chegou à Academia de Futebol por empréstimo, Bruno Fuchs se mostrou totalmente ambientando durante as atividades desta manhã.

Durante a ativação física, o zagueiro cumprimentou os presentes de forma humorada e "cobrou" um retorno após a reação tímida. Na sequência foi a vez de Flaco López, mas desta vez com um "good morning" (bom dia em português).

Fuchs está emprestado pelo Atlético-MG ao Palmeiras até dezembro de 2025. Polivalente, o jogador agrada à comissão técnica, que planeja a permanência a longo prazo do atleta.