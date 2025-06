Renata Silveira anuncia jogos que vai narrar no Mundial de Clubes

O novo Mundial de Clubes da Fifa começa no próximo sábado (14), e a expectativa para a estreia dos clubes brasileiros está cada vez maior. A narradora Renata Silveira, da Globo, anunciou nas redes sociais que vai narrar a estreia de um clube brasileiro na competição e outros jogos da fase de grupos.

Cada vez mais perto, o Mundial começa a deixar as torcidas de Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense bastante ansiosas. Além disso, torcedores de outros clubes estão curiosos para acompanhar o desempenho dessas equipes contra os grandes clubes europeus.

Com transmissão da Globo, o Botafogo estreia no Mundial de Clubes contra o Seattle Sounders, no domingo (15), e Renata Silveira vai narrar. No seu Instagram pessoal, ela anunciou os outros jogos que narrará na fase de grupos da competição.

Renata Silveira, narradora do Grupo Globo (Foto: Divulgação)

Veja postagem de Renata Silveira com anúncio de jogos que vai narrar no Mundial de Clubes

Fifa cogita expandir Mundial de Clubes partir de 2029, segundo jornal britânico

Segundo informações publicadas pelo jornal britânico The Guardian, a Fifa planeja abrir consultas formais com clubes e confederações após a edição de 2025 do Mundial de Clubes, visando discutir uma possível expansão do torneio para 48 equipes já em 2029. A medida vem em resposta à insatisfação de grandes clubes europeus que ficaram de fora da atual edição do torneio, mesmo com forte apelo comercial e histórico esportivo.

O Mundial de Clubes de 2025, com início marcado para o dia 14 de junho nos Estados Unidos, será disputado por 32 clubes e tem premiação total que pode chegar a US$ 125,8 milhões (cerca de R$ 680 milhões) ao campeão. No entanto, esse valor ainda é inferior ao que clubes como o PSG arrecadaram em campanhas vitoriosas na UEFA Champions League, o que gerou críticas por parte de clubes como Barcelona, Arsenal, Liverpool, Manchester United e Milan, que ficaram de fora da competição.

Pressão por mais vagas europeias

A Fifa limitou a participação de clubes europeus em 12 vagas, o que restringiu o acesso de gigantes que, mesmo com boas campanhas continentais entre 2021 e 2024, não conquistaram títulos. A regra de limite de dois clubes por país também é vista como um entrave. Por exemplo, o Liverpool foi excluído da lista, apesar de estar entre os oito melhores desempenhos da Champions League no período.

A expectativa é que a ampliação do torneio possa atender à demanda comercial e esportiva dos clubes europeus, ampliando ainda mais a visibilidade global da competição — algo de interesse direto da Fifa, que inicialmente enfrentou dificuldades para fechar acordos comerciais para a edição de 2025.

Um futuro em aberto

Em entrevista recente ao The Athletic, o secretário-geral da Fifa, Mattias Grafström, afirmou que todas as possibilidades estão abertas para 2029, e que a organização está “muito aberta” a discutir novos formatos.

Com o torneio prestes a começar e os olhos do mundo voltados para os Estados Unidos, a Fifa aposta no sucesso de 2025 para transformar o Mundial de Clubes em uma competição ainda maior, mais lucrativa e mais global nos próximos ciclos.