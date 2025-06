O Palmeiras está se preparando para mais um capítulo marcante de sua história no futebol internacional. Representante brasileiro no novo formato do Mundial de Clubes da FIFA, que será disputado nos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, o Verdão definiu sua base de treinamentos com foco na logística, estrutura e integração com a comunidade local. O Lance! conta tudo sobre onde o Palmeiras vai treinar no Mundial de Clubes de 2025.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com um elenco experiente e liderado por Abel Ferreira, a preparação fora de campo é tratada como prioridade pela comissão técnica e pela diretoria. Escolher um local estratégico para os treinamentos durante o torneio foi uma das principais etapas da organização.

A escolha recaiu sobre a cidade de Greensboro, na Carolina do Norte, mais especificamente na Universidade da Carolina do Norte em Greensboro (UNC Greensboro). A instituição oferecerá ao Palmeiras uma estrutura completa para treinamentos, recuperação física e atividades extracampo durante a fase de grupos da competição.

continua após a publicidade

Além disso, o clube também promoverá ações institucionais no local, como o projeto Casa Palmeiras, que tem como objetivo estreitar laços com a comunidade e expandir a marca do Verdão em solo norte-americano. A preparação em Greensboro será a base da jornada palmeirense em busca do sonhado título mundial.

Onde o Palmeiras vai treinar no Mundial de Clubes 2025?

O Palmeiras escolheu a Universidade da Carolina do Norte em Greensboro (UNC Greensboro) como sua base de treinamentos durante a fase de grupos do Mundial de Clubes 2025. A cidade está localizada em uma posição geográfica estratégica, com fácil acesso aos locais onde o time disputará suas partidas no torneio.

continua após a publicidade

A estreia do Verdão será no dia 15 de junho, contra o Porto, no MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey). Em seguida, o clube encara o Al Ahly, também em Nova Jersey, no dia 19. A terceira e última partida da fase de grupos está marcada para 23 de junho, contra o Inter Miami, no Hard Rock Stadium, em Miami. De Greensboro, os deslocamentos aéreos para essas cidades são relativamente curtos: cerca de 1h10 para Nova Jersey e 1h50 para Miami, o que favorece a logística de viagens e recuperação do elenco.

Estrutura completa para treinos e recuperação

As instalações da UNC Greensboro incluem um estádio com capacidade para 3.500 pessoas, dois campos oficiais de treinamento, vestiários modernos, academia equipada, sala de fisioterapia e outros espaços dedicados à preparação física e técnica. A universidade é conhecida por sua tradição no esporte universitário norte-americano e foi elogiada pelo departamento de futebol do Palmeiras por atender a todos os requisitos definidos pela comissão técnica.

Durante a estadia, o Palmeiras terá exclusividade no uso das dependências, o que garante privacidade e tranquilidade para o desenvolvimento do trabalho. A estrutura permite que a equipe mantenha a rotina de treinos da Academia de Futebol, com todos os recursos necessários para a preparação física, técnica e mental dos jogadores.

Projeto Casa Palmeiras e ações na comunidade

Além do foco esportivo, o clube levará para Greensboro uma edição especial do projeto Casa Palmeiras, que funcionará durante o período do torneio com atividades voltadas para torcedores, jovens atletas e moradores da região. A ação inclui clínicas esportivas, aulas abertas sobre o método de formação do Palmeiras e eventos de integração com a torcida alviverde nos Estados Unidos.

Entre as iniciativas previstas está o Soccer Camp, parte do programa Palmeiras International, que leva a metodologia de treinamento da base do clube para crianças e adolescentes em diversas partes do mundo. O objetivo é fortalecer a presença internacional do Verdão, divulgar seus valores e, ao mesmo tempo, construir pontes com a comunidade local e com a diáspora brasileira no exterior.

Preparação intensa em busca do título inédito

A definição da base em Greensboro mostra o cuidado da comissão técnica e da diretoria alviverde com todos os detalhes da preparação para o Mundial. O Palmeiras terá uma rotina ajustada para minimizar desgastes com deslocamentos e maximizar o tempo de treino e recuperação entre os jogos. A estrutura de primeiro nível da UNC Greensboro é considerada ideal para esse tipo de competição de curto prazo, com jogos decisivos em sequência.

Com um planejamento bem definido, o Palmeiras mira alto no Mundial de Clubes da FIFA 2025. A base nos Estados Unidos, tanto física quanto institucional, será o alicerce do sonho palmeirense de conquistar, enfim, o tão desejado título mundial.