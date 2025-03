Jogadores de Corinthians e Palmeiras se envolveram em uma confusão nos minutos finais do segundo tempo da final do Campeonato Paulista, na noite da última quinta-feira (27), na Neo Química Arena.

A confusão começou após uma disputa de bola próxima à bandeirinha de escanteio, no setor sul do estádio. Os atacantes Vitor Roque e Yuri Alberto iniciaram uma discussão, que rapidamente escalou e envolveu outros jogadores e suplentes de ambas as equipes.

Após alguns minutos de tumulto, o árbitro Matheus Candançan foi chamado pelo VAR e decidiu expulsar o volante José Martínez, do Corinthians, e o goleiro reserva Marcelo Lomba, do Palmeiras. Com isso, o Timão terminou a partida com nove jogadores em campo, sendo apenas oito de linha, já que Félix Torres havia recebido cartão vermelho minutos antes. Veja o vídeo:

Mesmo em desvantagem numérica, a equipe comandada por Ramón Díaz resistiu à pressão do rival durante os dez minutos de acréscimo, encerrou um jejum de seis anos sem títulos e conquistou o Campeonato Paulista pela 31ª vez na história.

Estêvão, do Palmeiras, e Hugo Souza, do Corinthians, conversam com o árbitro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O que vem por aí para Corinthians e Palmeiras



Sem tanto tempo para festa, o Corinthians tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro no final de semana. O Timão enfrenta o Bahia no domingo (30), às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O Palmeiras entra em campo no mesmo dia. No Allianz Parque, o Verdão enfrenta o Botafogo, às 16h (de Brasília). O duelo é uma reedição da luta pelo título na última temporada, quando os cariocas conquistaram o troféu e os paulistas ficaram com o segundo lugar.