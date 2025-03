Jornalistas cornetam Abel Ferreira após vice: ‘Palmeiras é um mar de nada’

O Palmeiras perdeu a final do Paulistão, e viu o rival Corinthians levantar a taça nesta quinta-feira (27), na Neo Química Arena. Após o jogo, alguns jornalistas criticaram o trabalho recente do técnico Abel Ferreira no Alviverde. O nome do português esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

Após o 1 a 0 para o Corinthians no primeiro jogo, a segunda partida terminou empatada em 0 a 0 e consagrou o Alvinegro. Raphael Veiga teve a chance de marcar, mas perdeu um pênalti, defendido por Hugo Souza. Abel acabou expulso após reclamar da não aplicação de um cartão amarelo para Félix Torres.

Veja os comentários nas redes sociais: