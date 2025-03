Torcedores do Palmeiras elegem culpados por vice contra o Corinthians

O Corinthians foi o grande campeão do Paulistão ao bater o Palmeiras na decisão. Após o 1 a 0 no primeiro jogo, a segunda partida terminou empatada em 0 a 0 nesta quinta-feira (27). Nas redes sociais, torcedores do Alviverde se revoltaram com o técnico Abel Ferreira e com o meia Raphael Veiga.

Raphael Veiga teve a chance de marcar e levar o jogo para os pênaltis, mas perdeu um pênalti, defendido por Hugo Souza. Abel Ferreira acabou expulso pelo árbitro Matheus Candançan após reclamar da não aplicação de um cartão amarelo para o zagueiro Félix Torres no pênalti em cima de Vitor Roque.

Veja a repercussão do assunto nas redes sociais: