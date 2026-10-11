Abel comenta condição física de Paulinho e avalia decisão sobre pênalti

Paulinho voltou a ganhar minutos em campo e foi um dos protagonistas dos minutos finais da vitória do Palmeiras por 4 a 1 sobre o Corinthians. Recuperado de uma lesão muscular que o afastou dos gramados desde o fim de julho, o atacante foi acionado por Abel Ferreira aos 32 minutos do segundo tempo, na vaga de Ramón Sosa.

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Em pouco menos de 15 minutos em campo, o camisa 10 chamou a responsabilidade. Com o resultado já encaminhado para o Palmeiras, partiu para uma jogada individual e sofreu pênalti. O próprio atacante foi para a cobrança, mas parou em Hugo Souza.

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Após a partida, Abel Ferreira afirmou que não considerou justa a decisão de deixar Paulinho cobrar a penalidade, em vez do batedor oficial da equipe. A escolha, porém, foi tomada em conjunto pelos jogadores em campo.

- O próximo jogo, vai ditar se vai jogar ou não. Se perguntam a mim como treinador se era justo ele bater o pênalti, não era… ainda. Mas ele tem um grupo de colegas do catano. Um ou outro pode ter ficado chateado por bater, mas fizeram uma reunião de condomínio, quatro ou cinco - detalhou Abel Ferreira.

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Para Abel Ferreira, a decisão de deixar Paulinho cobrar o pênalti demonstra a união do atual elenco palmeirense. O treinador também minimizou o erro do atacante, que volta a ganhar espaço na equipe justamente no momento decisivo da temporada.

- Eles decidiram. Tem um grupo de homens do c... Falhou, está chateado, mas tem um grupo do c... Porque senão não deixariam bater e bateria outro - explicou o treinador.

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O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (14), quando visita o Fluminense no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.