Abel abre o jogo sobre propostas por Weverton e comenta disputa com Carlos Miguel no Palmeiras

Abel Ferreira voltou a comentar sobre a disputa entre Carlos Miguel e Weverton pela titularidade no Palmeiras após a vitória por 1 a 0 sobre a Portuguesa, no Canindé, na estreia da equipe no Campeonato Paulista.

Para o confronto deste sábado (10), o treinador optou por manter Carlos Miguel entre os titulares. Contratado na última janela de transferências, o goleiro assumiu a posição após a lesão de Weverton, já na reta final de 2025.

Apesar de ter ficado como reserva nesta noite, Weverton foi bastante elogiado por Abel Ferreira durante a entrevista coletiva, sendo considerado pelo treinador o maior goleiro da história do Palmeiras.

- É muito claro (sobre o interesse do mercado em Weverton): tem contrato, é jogador do Palmeiras, ganhou títulos comigo. É o mairo goleiro da história do Palmeiras, vocês gostem ou não. Tem contrato, é uma posição que estou muito contente - iniciou

- Lomba trás coisas que vocês não sabem. É um jogador que eu não abdico. Não adiante ter os melhores jogadores se não tiver o espírito certo. Eles vão ter a oportunidade de disputar um lugar, e para isso existe um treinador para escolher - finalizou Abel Ferreira.

Nos últimos dias, Weverton recebeu sondagens de Bahia e Grêmio. Segundo apurou a reportagem, o Palmeiras se incomodou com a postura do clube gaúcho, que iniciou tratativas com representantes do jogador sem comunicar a diretoria alviverde. A posição do clube permanece a mesma: manter o camisa 21 na equipe até o término de seu contrato, previsto para dezembro deste ano.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (14), quando enfrenta o Santos, no primeiro clássico da equipe na temporada. A partida será disputada na Arena Barueri, já que o gramado sintético do Allianz Parque segue em reforma.

Abel Ferreira durante coletiva de imprensa após vitória do Palmeiras sobre a Portuguesa (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

A previsão de retorno do Palmeiras ao seu estádio está marcada para a última semana de fevereiro. A tendência é que ocorra na partida contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 25.