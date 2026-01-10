Torcedores do Palmeiras se encantam com jogador no Paulistão: 'Tem tudo'

O Palmeiras está vencendo a Portuguesa por 1 a 0, na Arena Canindé, na noite deste sábado (10). O duelo marca a estreia do Verdão no Campeonato Paulista. Nas redes sociais, muitos torcedores elogiaram a atuação do jovem Larson, de apenas 20 anos.

A vitória parcial do Palmeiras passa pelos pés de Larson, que foi titular e saiu com 20 minutos do segundo tempo. O meia deixou Maurício na cara do gol, que não foi fominha e rolou para Luighi empurrar para o fundo da rede.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Palmeiras avaliaram positivamente a atuação de Larson na primeira rodada do Paulistão. Veja os comentários abaixo:

Portuguesa x Palmeiras pelo Campeonato Paulista (Foto: Luis Moura/Wpp/Gazeta Press)

Veja comentários sobre a atuação de Larson

Escalação do Palmeiras para enfrentar a Portuguesa

Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para a partida contra a Portuguesa, na noite deste sábado (10), pela estreia da equipe na fase de grupos do Campeonato Paulista. Única contratação anunciada até o momento, Marlon Freitas será titular em sua estreia com a camisa alviverde.

Carlos Miguel deve ser mantido como titular mesmo após a recuperação de Weverton, que se lesionou na mão. A dupla de zaga será formada por Benedetti e Murilo. Jefté atua pela lateral esquerda, enquanto o argentino Giay completa o quarteto defensivo em Portuguesa x Palmeiras.

A equipe que Abel Ferreira mandou a campo para o duelo entre Portuguesa x Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Benedetti, Murilo e Jefté; Marlon Freitas, Larson, Mauricio e Allan; Ramón Sosa e Luighi.

