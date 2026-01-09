Por meio de empresários, o goleiro Weverton abriu conversas com o Grêmio para ouvir proposta a respeito de uma possível transferência, o que irritou o Palmeiras, que não foi procurado pelo clube gaúcho. O jogador de 38 anos tem contrato com o Verdão até dezembro de 2026.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

A diretoria alviverde entende que a conduta do Grêmio junto aos representantes de Weverton foi incorreta - o clube gaúcho já havia demonstrado interesse no goleiro no ano passado. A informação sobre a procura foi divulgada inicialmente pelo Estadão.

Fora dos gramados desde a reta final de 2025 devido a uma fissura na mão direita, Weverton perdeu as rodadas finais do Campeonato Brasileiro, além da semifinal e da final da Copa Libertadores, e viu Carlos Miguel assumir a titularidade. Recuperado, volta a disputar posição na meta palmeirense com o camisa 1.

continua após a publicidade

Internamente, o Palmeiras entende que Weverton é uma das principais lideranças do atual elenco, que passou por ampla reformulação no início da última temporada. O clube não pretende negociar o veterano, a não ser que exista um pedido do próprio jogador em relação a uma saída.

Weverton no Palmeiras

Weverton tem uma história vitoriosa com a camisa do Palmeiras. No clube desde 2018, entrará em sua nona temporada com o time paulista, em que conquistou 12 títulos, entre eles, duas Libertadores, uma Copa do Brasil e três Brasileiros. Na última temporada, disputou 58 jogos, todos como titular, e sofreu 42 gols.

continua após a publicidade