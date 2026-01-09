menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Grêmio procura Weverton e causa incômodo no Palmeiras; entenda

Goleiro tem contrato com o Verdão até o final de 2026 e inicia temporada em busca de retomar a titularidade

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 09/01/2026
12:48
Weverton, goleiro do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
imagem cameraWeverton, goleiro do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Por meio de empresários, o goleiro Weverton abriu conversas com o Grêmio para ouvir proposta a respeito de uma possível transferência, o que irritou o Palmeiras, que não foi procurado pelo clube gaúcho. O jogador de 38 anos tem contrato com o Verdão até dezembro de 2026.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

A diretoria alviverde entende que a conduta do Grêmio junto aos representantes de Weverton foi incorreta - o clube gaúcho já havia demonstrado interesse no goleiro no ano passado. A informação sobre a procura foi divulgada inicialmente pelo Estadão.

Fora dos gramados desde a reta final de 2025 devido a uma fissura na mão direita, Weverton perdeu as rodadas finais do Campeonato Brasileiro, além da semifinal e da final da Copa Libertadores, e viu Carlos Miguel assumir a titularidade. Recuperado, volta a disputar posição na meta palmeirense com o camisa 1.

continua após a publicidade

Internamente, o Palmeiras entende que Weverton é uma das principais lideranças do atual elenco, que passou por ampla reformulação no início da última temporada. O clube não pretende negociar o veterano, a não ser que exista um pedido do próprio jogador em relação a uma saída.

Weverton no Palmeiras

Weverton tem uma história vitoriosa com a camisa do Palmeiras. No clube desde 2018, entrará em sua nona temporada com o time paulista, em que conquistou 12 títulos, entre eles, duas Libertadores, uma Copa do Brasil e três Brasileiros. Na última temporada, disputou 58 jogos, todos como titular, e sofreu 42 gols.

continua após a publicidade
Weverton em Palmeiras 2&#215;1 Atlético-MG
(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias