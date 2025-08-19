O Palmeiras anunciou oficialmente a contratação do goleiro Carlos Miguel na tarde desta terça-feira (19). O jogador assinou contrato de cinco temporadas, válido até julho de 2030.

Carlos Miguel chega para disputar posição com Weverton, de 37 anos, que tem vínculo até o fim de 2026. A comissão técnica ainda conta com Marcelo Lomba como terceira opção para a posição.

A diretoria alviverde investiu 5,5 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões na cotação atual) para adquirir 80% dos direitos econômicos do atleta junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, que manteve os 20% restantes. A informação dos valores foi divulgada pelo "Ge".

- Minha expectativa é a melhor possível. Estou muito feliz de conhecer de verdade o que é o Palmeiras, toda a história, como o clube é organizado. Isso foi muito importante na minha decisão de vir para o Palmeiras e estou muito feliz. Conversei com a minha família e a decisão de voltar é a melhor possível. Jamais hesitaria em relação ao Palmeiras. Para mim, é uma alegria. Espero poder corresponder como todos esperam. Estarei 100% focado até meu último dia aqui - afirmou o jogador

Sem espaço no Nottingham Forest, Carlos Miguel disputou apenas três partidas na última temporada e pediu para deixar o clube em busca de mais minutos em campo. Um dos objetivos do goleiro, inclusive, é entrar no radar da comissão técnica da Seleção Brasileira com foco na Copa do Mundo de 2026.

Formado nas categorias de base do Internacional, Carlos Miguel não chegou a disputar partidas oficiais pelo clube e foi emprestado para o Santa Cruz e Boa Esporte antes de chegar ao Corinthians. No rival, assumiu a titularidade após a saída de Cássio e realizou 25 partidas antes de se transferir para o futebol europeu.

Carlos Miguel foi anunciado como novo reforço do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras na janela de transferências

Carlos Miguel é o terceiro reforço do Palmeiras nesta janela de transferências. Antes dele, o clube acertou a chegada de Ramón Sosa, também do Nottingham Forest, e de Khellven, contratados para suprir as saídas de Estêvão e Mayke, respectivamente.

Agora, a diretoria volta as atenções para finalizar as burocracias da contratação de Jefté e para encontrar um substituto de Richard Ríos, vendido ao Benfica. O Verdão tem até o dia 2 de setembro para inscrever novos atletas.