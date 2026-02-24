Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (25), na Arena Barueri, pela quarta rodada do Brasileirão
Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Globo (TV aberta), Ge TV (Youtube) e Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir no Premiere.
Adversários nesta rodada, Palmeiras e Fluminense somam os mesmos sete pontos após três rodadas e seguem invictos no Brasileirão. O Alviverde, no entanto, leva vantagem no saldo de gols: seis contra dois do rival.
A partida marca o reencontro de Jhon Arias, agora jogador do Palmeiras, com o Fluminense, seu último clube no Brasil antes de se transferir para o futebol europeu. A tendência é que ele comece no banco de reservas e seja acionado por Abel Ferreira durante a segunda etapa.
Confira as informações da partida entre Palmeiras e Fluminense
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS x FLUMINENSE
4ª rodada – Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta), Ge TV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)
🕴️ Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.
FLUMINENSE (Ténico: Zubeldía)
Fábio; Guga, Ignácio, Jemmes e Arana; Martinelli, Bernal e Acosta; Serna, Savarino e John Kennedy.
