Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Globo (TV aberta), Ge TV (Youtube) e Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir no Premiere.

Adversários nesta rodada, Palmeiras e Fluminense somam os mesmos sete pontos após três rodadas e seguem invictos no Brasileirão. O Alviverde, no entanto, leva vantagem no saldo de gols: seis contra dois do rival.

A partida marca o reencontro de Jhon Arias, agora jogador do Palmeiras, com o Fluminense, seu último clube no Brasil antes de se transferir para o futebol europeu. A tendência é que ele comece no banco de reservas e seja acionado por Abel Ferreira durante a segunda etapa.

Jogadores de Palmeiras e Fluminense durante partida do Brasileirão; veja detalhes de onde assistir (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Confira as informações da partida entre Palmeiras e Fluminense

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x FLUMINENSE

4ª rodada – Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta), Ge TV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)

🕴️ Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

FLUMINENSE (Ténico: Zubeldía)

Fábio; Guga, Ignácio, Jemmes e Arana; Martinelli, Bernal e Acosta; Serna, Savarino e John Kennedy.

