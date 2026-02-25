Palmeiras busca manter a liderança do Brasileirão em reencontro de Arias com o Fluminense

O Palmeiras enfrenta o Fluminense com o objetivo de se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Empatado em pontos com o adversário desta quarta-feira (25), o time comandado por Abel Ferreira leva vantagem no saldo de gols, com seis, contra dois da equipe carioca.

O desempenho ofensivo tem sido um dos principais trunfos do Palmeiras neste início de competição. A equipe marcou dez gols em três rodadas, sendo metade deles na goleada sobre o Vitória, resultado que lhe assegura, até o momento, o posto de ataque mais eficiente do torneio.

A consistência ofensiva também se reflete na variedade de jogadores que já balançaram as redes. O Palmeiras teve sete atletas diferentes marcando gols neste Brasileirão, com destaque para os atacante Vitor Roque e Flaco López, além do zagueiro Gustavo Gómez, que dividem a artilharia da equipe, com dois gols cada.

Gols do Palmeiras no Brasileirão 2026

Vitor Roque, Flaco López e Gustavo Gómez: 2 gols marcados Allan, Ramón Sosa, Mauricio e Murilo: 1 gol marcado

Arias, sequência pelo Palmeiras e reencontro com o Fluminense

O duelo entre Palmeiras e Fluminense marca o primeiro reencontro de Jhon Arias com o ex-clube desde seu retorno ao futebol brasileiro. Anunciado como a segunda maior contratação da história alviverde (25 milhões de euros, atrás apenas de Vitor Roque), o colombiano estreou na classificação às semifinais do Campeonato Paulista, diante do Capivariano.

Na ocasião, o meia-atacante permaneceu em campo por cerca de 15 minutos e sofreu o pênalti que resultou no terceiro dos quatro gols da vitória palmeirense na Arena Barueri.

A expectativa é de que o jogador comece entre os suplentes e seja utilizado pelo técnico Abel Ferreira no decorrer do confronto. Dessa forma, o primeiro confronto com o Fluminense desde sua saída deve ocorrer sem a pressão da torcida rival, já que o compromisso terá mando do time paulista.

Arias fez sua estreia pelo Palmeiras na partida contra o Capivariano, pelo Campeonato Paulista (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

