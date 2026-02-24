TJD-SP adia julgamento de Abel, Palmeiras e Corinthians antes de semis do Paulistão

O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) adiou o julgamento que ocorreria na tarde desta terça-feira (24) a respeito dos acontecimentos no clássico entre Corinthians e Palmeiras, válido pela primeira fase do Campeonato Paulista.

Além de ambos os clubes, o técnico Abel Ferreira, o atacante Luighi e Alessandro da Silva, um dos gandulas presentes no clássico na Neo Química Arena, também seriam julgados pela 2ª Comissão do Tribunal, que segue sem definir um prazo para analisar o caso.

Abel Ferreira foi enquadrado no artigo 258, § 2º, II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê punição por desrespeitar ou reclamar de forma efusiva contra a equipe de arbitragem. A pena varia de um a seis jogos.

O atacante Luighi será julgado após chutar uma bola em direção à arquibancada, na sequência do gol marcado por Flaco López, que garantiu a vitória do Palmeiras no Derby. A punição, assim como a de Abel Ferreira, varia de um a seis jogos.

O Palmeiras também responderá, em dois artigos distintos, pela confusão generalizada após o gol marcado na Neo Química Arena. As multas podem ultrapassar R$ 100 mil, caso somadas.

Corinthians e gandula

ssim como o Palmeiras, o Corinthians será julgado pela confusão generalizada nos minutos finais do clássico e pode receber multa em dinheiro.

Alessandro da Silva, gandula da Neo Química Arena na partida, foi enquadrado após acertar um chute no atacante Ramón Sosa, do Palmeiras. O ato, inclusive, foi relatado em súmula divulgada pela arbitragem na madrugada após o clássico.

