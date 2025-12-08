A temporada de 2025 do futebol brasileiro se aproxima do fim, restando a decisão da Copa do Brasil e a disputa da Copa Intercontinental para que todos os times estejam de férias. Apesar disso, 2026 já começou para as equipes, que estudam o mercado e se preparam para próximo ano.

continua após a publicidade

➡️ Simule aqui todos os resultados da Copa do Mundo 2026

Em outubro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou o novo calendário, com novas datas, campeonatos e ajustes para o ano de Copa do Mundo. Alguns se estenderam e outros ficaram mais enxutos, tudo pensando em aliviar o desgaste físico dos atletas.

Algumas das mudanças são a redução da quantidade de jogos, estimando-se que os times da Série A disputem 15% a menos. Além disso, o aumento de participantes na Copa do Brasil, a antecipação do início do Brasileirão e a criação da Copa Sul-Sudeste.

continua após a publicidade

➡️ Entenda impacto das mudanças no calendário do futebol brasileiro

Previsões de 2026: competições e jogos

Com o fim do Brasileirão, já são conhecidos quase todos os classificados para a Libertadores e a Sul-Americana de 2026. A confirmação das vagas acontecerá ao término da Copa do Brasil, que mexerá com a classificação para os torneios continentais.

Por enquanto, Flamengo (1º), Palmeiras (2º), Cruzeiro, (3º), Mirassol (4º) e Fluminense (5º) entram na Libertadores direto na fase de grupos, enquanto Botafogo (6º) e Bahia (7º) disputam as fases preliminares. Por sua vez, São Paulo (8º), Grêmio (9º), Bragantino (10º), Atlético-MG (11º), Santos (12º) e Corinthians (13º) disputam a Sul-Americana.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Rubro-Negro campeão Brasileiro e da Libertadores, jogará a Recopa Sul-Americana contra o Lanús e a Supercopa do Rei contra Corinthians, Cruzeiro, Fluminense ou Vasco, semifinalistas da Copa do Brasil. Assim, o clube carioca começa 2026 com três jogos a mais, referentes a essas competições,

Entre os times da Série A, o máximo de partidas a serem disputadas a nível nacional e continental é de 71, (ou 75, se jogar a pré-Libertadores, e 73, se for para a repescagem ao fim da primeira fase da Sul-Americana) - considerando que chegue em todas as finais. Sendo campeão da Liberta, ganha até mais três datas da Copa Intercontinental.

Estaduais: 11 datas

Copa do Brasil: 9 datas (a partir da quinta fase)

Brasileirão: 38 datas

Libertadores: 13 datas (ou 17, se um time que começou na pré chegar à final)

Sul-Americana: 13 datas (ou 15, se disputar a repescagem ao fim da primeira fase)

Recopa Sul-Americana: 2 datas

Supercopa Rei: 1 data

Copa Intercontinental: 3 datas

Flamengo, atual campeão do Brasileirão (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Veja o calendário do futebol brasileiro em 2026:

Campeonatos estaduais, regionais e nacionais:

Estaduais: 11 de janeiro a 8 e março (11 datas)

Copa do Brasil: 18 de fevereiro a 6 de dezembro

Aumento de 92 para 126 clubes

Até quarta fase: jogo único

Todos os clubes da Série A entram na 5ª fase, em jogos de ida e volta

Final em jogo único, encerrando o calendário do futebol brasileiro

Brasileirão Série A: 28 de janeiro a 2 de dezembro

Mesma fórmula, mas competição passa a ser jogada o ano inteiro

Série B: 21 de março a 28 de novembro

Mesma fórmula de disputa

Série C: 5 de abril a 25 de outubro

Em 2026: mesmo formato, com 20 clubes, mas com apenas dois rebaixados

Série D: 5 de abril a 13 de setembro

Aumento para de 64 para 96 clubes, com mínimo de dez partidas para cada um deles; finalistas chegarão a 22 jogos

Copa do Nordeste: 25 de março a 7 de junho

Aumento de 16 para 20 clubes

➡️ Bahia é o único time do Brasileirão que não vai jogar a Copa do Nordeste em 2026

Copa Verde: 25 de março a 7 de junho

Mantido o número de 24 clubes, com divisão de conferências entre a Copa Norte e a Copa Centro-Oeste

Copa Sul-Sudeste: 25 de março a 7 de junho

Nova competição, com 12 clubes; pelo menos seis jogos para cada participante

➡️ Copa Sul-Sudeste: veja como será o novo torneio que estreia em 2026

Campeonatos continentais e internacionais

Copa do Mundo da FIFA: 11 de junho a 19 de julho

Recesso para a Série A: 1 de junho a 20 de julho

Recesso para a Série B: 10 de junho a 20 de julho

Libertadores da América: 18 de fevereiro a 11 de março (fase preliminar); 8 de abril a 28 de novembro.

Sul-Americana: 8 de abril a 21 de novembro

Copa Intercontinental: 9 a 16 de dezembro (previsão)