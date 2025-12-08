Calendário de 2026 do futebol brasileiro: como será, datas e previsões de jogos
CBf promoveu mudanças para a próxima temporada
A temporada de 2025 do futebol brasileiro se aproxima do fim, restando a decisão da Copa do Brasil e a disputa da Copa Intercontinental para que todos os times estejam de férias. Apesar disso, 2026 já começou para as equipes, que estudam o mercado e se preparam para próximo ano.
Em outubro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou o novo calendário, com novas datas, campeonatos e ajustes para o ano de Copa do Mundo. Alguns se estenderam e outros ficaram mais enxutos, tudo pensando em aliviar o desgaste físico dos atletas.
Algumas das mudanças são a redução da quantidade de jogos, estimando-se que os times da Série A disputem 15% a menos. Além disso, o aumento de participantes na Copa do Brasil, a antecipação do início do Brasileirão e a criação da Copa Sul-Sudeste.
Previsões de 2026: competições e jogos
Com o fim do Brasileirão, já são conhecidos quase todos os classificados para a Libertadores e a Sul-Americana de 2026. A confirmação das vagas acontecerá ao término da Copa do Brasil, que mexerá com a classificação para os torneios continentais.
Por enquanto, Flamengo (1º), Palmeiras (2º), Cruzeiro, (3º), Mirassol (4º) e Fluminense (5º) entram na Libertadores direto na fase de grupos, enquanto Botafogo (6º) e Bahia (7º) disputam as fases preliminares. Por sua vez, São Paulo (8º), Grêmio (9º), Bragantino (10º), Atlético-MG (11º), Santos (12º) e Corinthians (13º) disputam a Sul-Americana.
O Rubro-Negro campeão Brasileiro e da Libertadores, jogará a Recopa Sul-Americana contra o Lanús e a Supercopa do Rei contra Corinthians, Cruzeiro, Fluminense ou Vasco, semifinalistas da Copa do Brasil. Assim, o clube carioca começa 2026 com três jogos a mais, referentes a essas competições,
Entre os times da Série A, o máximo de partidas a serem disputadas a nível nacional e continental é de 71, (ou 75, se jogar a pré-Libertadores, e 73, se for para a repescagem ao fim da primeira fase da Sul-Americana) - considerando que chegue em todas as finais. Sendo campeão da Liberta, ganha até mais três datas da Copa Intercontinental.
- Estaduais: 11 datas
- Copa do Brasil: 9 datas (a partir da quinta fase)
- Brasileirão: 38 datas
- Libertadores: 13 datas (ou 17, se um time que começou na pré chegar à final)
- Sul-Americana: 13 datas (ou 15, se disputar a repescagem ao fim da primeira fase)
- Recopa Sul-Americana: 2 datas
- Supercopa Rei: 1 data
- Copa Intercontinental: 3 datas
Veja o calendário do futebol brasileiro em 2026:
Campeonatos estaduais, regionais e nacionais:
- Estaduais: 11 de janeiro a 8 e março (11 datas)
- Copa do Brasil: 18 de fevereiro a 6 de dezembro
Aumento de 92 para 126 clubes
Até quarta fase: jogo único
Todos os clubes da Série A entram na 5ª fase, em jogos de ida e volta
Final em jogo único, encerrando o calendário do futebol brasileiro
- Brasileirão Série A: 28 de janeiro a 2 de dezembro
Mesma fórmula, mas competição passa a ser jogada o ano inteiro
- Série B: 21 de março a 28 de novembro
Mesma fórmula de disputa
- Série C: 5 de abril a 25 de outubro
Em 2026: mesmo formato, com 20 clubes, mas com apenas dois rebaixados
- Série D: 5 de abril a 13 de setembro
Aumento para de 64 para 96 clubes, com mínimo de dez partidas para cada um deles; finalistas chegarão a 22 jogos
- Copa do Nordeste: 25 de março a 7 de junho
Aumento de 16 para 20 clubes
- Copa Verde: 25 de março a 7 de junho
Mantido o número de 24 clubes, com divisão de conferências entre a Copa Norte e a Copa Centro-Oeste
- Copa Sul-Sudeste: 25 de março a 7 de junho
Nova competição, com 12 clubes; pelo menos seis jogos para cada participante
Campeonatos continentais e internacionais
- Copa do Mundo da FIFA: 11 de junho a 19 de julho
Recesso para a Série A: 1 de junho a 20 de julho
Recesso para a Série B: 10 de junho a 20 de julho
- Libertadores da América: 18 de fevereiro a 11 de março (fase preliminar); 8 de abril a 28 de novembro.
- Sul-Americana: 8 de abril a 21 de novembro
- Copa Intercontinental: 9 a 16 de dezembro (previsão)
