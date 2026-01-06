Palmeiras segue sem ofertas oficias por Weverton e mantém goleiro no planejamento

O Palmeiras mantém Weverton no planejamento para a atual temporada, apesar de especulações envolvendo o nome do goleiro no mercado de transferências. Até o momento, a diretoria alviverde não recebeu ofertas oficiais pelo jogador, que tem contrato válido até dezembro de 2026, segundo apuração da reportagem do Lance!.

Abel se reapresenta, e Palmeiras segue preparação para estreia no Paulista

Fora de combate na reta final da última temporada devido a uma lesão na mão, Weverton perdeu as rodadas finais do Campeonato Brasileiro, além da semifinal e da final da Copa Libertadores, e viu Carlos Miguel assumir a titularidade. Recuperado, reapresentou-se normalmente com o restante do elenco no domingo (4) e volta a disputar posição com o camisa 1.

Grêmio e Bahia foram algumas das equipes que consultaram a situação do goleiro de 38 anos. No entanto, nenhum dos clubes avançou nas tratativas ou chegou a negociar, de fato, a saída de Weverton do Palmeiras.

De acordo com pessoas ouvidas pela reportagem, o Palmeiras vê em Weverton uma das principais lideranças do atual elenco, que passou por ampla reformulação no início da última temporada. O clube só mudará a posição em relação à permanência do goleiro em caso de pedido do próprio jogador.

A diretoria do Palmeiras entende que não é necessário realizar uma nova reformulação no grupo, apenas ajustes pontuais em setores carentes, o que não inclui a posição de goleiro. Entre eles, aparecem o meio de campo (camisa 5) e a zaga, uma vez que Micael será negociado.

Além de Weverton, a comissão técnica liderada por Abel Ferreira conta atualmente com Carlos Miguel, titular ao término de 2025, e Marcelo Lomba, que tem contrato renovado até dezembro deste ano. Fora o trio, Aranha, que integra o elenco alviverde na disputa da Copinha, também compõe o grupo que treina com os profissionais na Academia de Futebol.

Weverton, goleiro do Palmeiras, durante treinamento na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

No Palmeiras desde 2018, o goleiro entrará em sua nona temporada com a camisa alviverde. em 2025, disputou 58 jogos, todos como titular, e sofreu 42 gols.