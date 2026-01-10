Palmeiras vence Portuguesa pelo Paulistão em noite de estreia de Marlon Freitas
Luighi anotou o único gol do confronto em ótima troca de passes do Alviverde no início da segunda etapa
O Palmeiras venceu a Portuguesa por 1 a 0 na noite deste sábado (10), no Canindé, pela estreia na fase de grupos do Paulistão. O gol alviverde foi marcado pelo atacante Luighi, após ótima troca de passes entre Larson e Mauricio.
Com a vitória, a equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos três pontos e igualou a pontuação de Sã Bernardo e Santos, que também venceram na rodada. A Portuguesa, por sua vez, segue zerada na competição estadual.
Como foi o jogo entre Portuguesa e Palmeiras?
O primeiro tempo evidenciou a falta de ritmo de Palmeiras e Portuguesa, que fizeram suas estreias na noite deste sábado. Os minutos iniciais foram marcados por muitos erros de passe e dificuldade no controle da posse de bola.
Antes dos dez minutos, a Portuguesa criou a primeira chance de gol. Igor Torres, que mais tarde seria expulso, finalizou de cabeça. Na sequência, Renê saiu cara a cara com Carlos Miguel, que se recuperou no lance e fez a defesa.
A principal oportunidade do Palmeiras surgiu dos pés de Ramón Sosa. O paraguaio cobrou falta no canto inferior direito, mas o goleiro Bruno Bertinato estava bem posicionado e espalmou. Apesar da movimentação, a primeira etapa terminou sem gols.
Ainda no intervalo, Abel Ferreira promoveu três alterações no Palmeiras: Bruno Fuchs, Khellven e Andreas Pereira. Melhor no início da segunda etapa, o Verdão sofreu um lance polêmico: Igor Torres acertou as travas da chuteira em Larson. Inicialmente, a arbitragem aplicou cartão amarelo, mas, após revisão do VAR, decidiu expulsar o jogador da Portuguesa, que passou a atuar com um a menos.
O Palmeiras passou a pressionar a saída de bola e, em bela jogada coletiva, abriu o marcador. Khellven avançou pela direita e foi derrubado, mas Marlon manteve a jogada e fez uma excelente enfiada para Maurício dentro da área, que apenas rolou para o jovem Luighi, livre de marcação, empurrar para o fundo das redes.
O restante da segunda etapa foi de controle do Palmeiras. A equipe de Abel Ferreira alternou momentos de pressão e cadência, sem sofrer sustos do adversário. Apesar do espaço para atacar e de algumas oportunidades criadas, a partida terminou com vantagem mínima para o Alviverde.
O que vem por aí?
O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (14), quando recebe o Santos, às 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri. Um dia antes, a Portuguesa visita o Capivariano. Ambas as partidas são válidas pela segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.
✅ FICHA TÉCNICA
PORTUGUESA 0 X 1 PALMEIRAS
CAMPEONATO PAULISTA - 1ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 10 de janeiro, às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: Canindé, em São Paulo (SP);
🟨 Árbitro: Lucas Canetto Bellote;
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Enderson Emanoel Turbiani da Silva;
📺 VAR: Vinicius Furlan;
🟨 Cartões amarelos: Murilo e Benedetti (PAL); Gustavo Salomão, Hudson e Eduardo Biiazus (POR);
🟥 Cartões Vermelhos: Igor Torres (POR);
⚽ Gols: Luighi (PAL).
⚽ESCALAÇÕES
PORTUGUESA (Técnico: Fábio Matias)
Bruno Bertinato; João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Gustavo Salomão; Hudson (Matheus Ceccini), Zé Vitor (Keven Coloni) e Gabriel Pires (Guilherme Portuga); Maceió (Lohan), Igor Torres e Renê (Ewerthon).
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay, Murilo (Bruno Fuchs), Benedetti e Jefté (Khellven); Marlon Freitas, Larson (Erick Belé), Mauricio e Allan (Andreas Pereira); Ramón Sosa e Luighi (Bruno Rodrigues).
