Abel aposta em manutenção de titulares, mas volta a sofrer com desfalques no Palmeiras

O Palmeiras deu sequência, na manhã desta terça-feira (24), à preparação para enfrentar o Fluminense, na Arena Barueri, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica comandou um trabalho tático na Academia de Futebol, seguido por confrontos de sete contra sete em campo reduzido.

A tendência é que Abel Ferreira mantenha os titulares para o confronto, no qual o Palmeiras entra com a missão de permanecer na liderança da competição. Atualmente, a equipe está empatada em pontos com outros três clubes, entre eles o Fluminense, mas leva vantagem no saldo de gols.

O sistema defensivo deve ser o mesmo da goleada diante do Capivariano, assim como o ataque. Jhon Arias, por sua vez, agradou Abel Ferreira em sua estreia e disputa uma vaga entre os titulares no meio de campo. Este, inclusive, será o primeiro jogo do colombiano contra seu ex-clube desde que retornou ao futebol brasileiro.

Flaco López, artilheiro do Palmeiras na temporada, com cinco gols, e Andreas Pereira, líder em assistências, também com cinco, serão mantidos entre os onze iniciais.

O volante Emiliano Martínez, com dores na panturrilha esquerda, seguiu em tratamento com membros do Núcleo de Saúde e Performance e será desfalque contra a equipe carioca. Além do uruguaio, a comissão técnica não conta com o meia Figueiredo, em transição física, nem com o atacante Paulinho, que se recupera de cirurgia na perna direita.

Emiliano seguiu tratamento com membros do departamento médico e será desfalque na partida entre Palmeiras e Fluminense (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio (Arias); Allan (Ramón Sosa), Flaco López e Vitor Roque.

Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (25), a partidas das 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

