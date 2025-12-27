Carlos Miguel termina ano em ascensão no Palmeiras e lidera corrida por titularidade

Carlos Miguel chegou ao Palmeiras como uma oportunidade de mercado e com a missão de ser sombra para Weverton, considerado titular absoluto até a metade do ano. A proposta era contar com um nome para realizar uma futura transição na posição, prevista para o término do contrato do camisa 21.

continua após a publicidade

+ Palmeiras mantém busca por meio-campista após encaminhar chegada de Marlon Freitas

Uma lesão, no entanto, abriu caminho para Carlos Miguel. Sem Weverton, fora de ação devido a uma fissura na mão, a nova contratação venceu disputa interna com o experiente Marcelo Lomba e se transformou em titular da equipe, incluindo a reta final da Copa Libertadores e as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

- Weverton é um ídolo e está em grande forma. Foi uma oportunidade de mercado. Nós já tínhamos pensado. O Weverton e o (Marcelo) Lomba sabiam que estávamos procurando um goleiro e a ideia era contratar para o ano que vem. Aqui nessa casa as coisas são preparadas de forma antecipada. Portanto, foi uma oportunidade e nós temos três goleiros muito bons agora - iniciou Abel Ferreira

continua após a publicidade

- Ele chega com o bonde andando, vai começar a treinar e vamos ver. Eu sempre digo que aqui não dou camisas a ninguém, quem chega tem que mostrar - completou o treinador, após o Palmeiras oficializar a contratação de Carlos Miguel.

Após início complicado em suas duas primeiras partidas como titular, quando sofreu seis gols nos jogos contra Flamengo e LDU, Carlos Miguel elevou o rendimento e terminou 2025 como uma das referências técnicas da equipe.

continua após a publicidade

O bom desempenho de Carlos Miguel, aliado ao período de oscilação enfrentado por Weverton, credencia o camisa 1 a iniciar 2026 como titular do Palmeiras. A reapresentação do elenco está marcada para o dia 4 de janeiro, enquanto a estreia oficial ocorre seis dias depois, diante da Portuguesa, fora de casa, pelo Campeonato Paulista.

Carlos Miguel, jogador do Palmeiras em ação durante partida contra o Cruzeiro (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Gazeta Press)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras compra Carlos Miguel

A diretoria alviverde investiu 5,5 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões na cotação atual) para adquirir 80% dos direitos econômicos de Carlos Miguel junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, que manteve os 20% restantes. O contrato do goleiro com o Palmeiras é válido até julho de 2030.

Formado nas categorias de base do Internacional, Carlos Miguel não chegou a disputar partidas oficiais pelo clube e foi emprestado para o Santa Cruz e Boa Esporte antes de chegar ao Corinthians. No rival, assumiu a titularidade após a saída de Cássio e realizou 25 partidas antes de se transferir para o futebol europeu.