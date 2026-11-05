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Vitória x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Tricolor visita o Rubro-Negro no Barradão pela 34ª rodada e busca mais uma vitória na disputa por uma vaga na Libertadores

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 20:05
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Brasileirão Série A 2026 - Vitória x Fluminense
Onde assistir ao vivo a partida entre Vitória e Fluminense pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Vitória e Fluminense se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere. Clique aqui para assistir!

Ficha do jogo

escudo do vitória
VIT
Escudo Fluminense
FLU
Brasileirão
34º rodada
Data e Hora
20h (Brasília)
Local
Barradão, Salvador, Bahia
Árbitro
Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes
Anne Kesy Gomes de Sá (AM) e Evandro de Melo Lima (SP)
Var
Rafael Traci (SC)
Onde assistir

O Tricolor volta a campo depois de vencer o Internacional por 2 a 1, de virada, no Maracanã. Com 54 pontos, a equipe comandada por Marcão tenta dar mais um passo na disputa por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

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Marcão deve promover mudanças no Fluminense. Lucho Acosta deve ganhar uma oportunidade entre os titulares, na vaga de Ganso. Na defesa, Ignácio cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e Freytes é opção para formar dupla com Thiago Silva. Millán e Martinelli seguem em recuperação de lesões.

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O Vitória, por sua vez, tem 38 pontos e busca se afastar da zona de rebaixamento. Sem vencer há quatro rodadas, o clube demitiu Jair Ventura após a derrota por 2 a 0 para o Coritiba. O auxiliar Cléber dos Santos comandará a equipe interinamente diante do Fluminense.

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Tudo sobre Vitória x Fluminense (onde assistir, horário e escalações)

📆 Data: sexta-feira, 6 de novembro de 2026
Horário: 20h (de Brasília)
📍 Local: Barradão, Salvador (BA)
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro, 34ª rodada

👤 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🟨 Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sá (AM) e Evandro de Melo Lima (SP)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

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Provável Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque Gonçalves e Martínez; Erick, Matheuzinho e Diego Tarzia; Renê. Técnico: Cléber dos Santos (interino).

Provável Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Hulk e Savarino. Técnico: Marcão.

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