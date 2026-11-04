AEK x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações
AEK x Real Madrid: pela 4ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027.
AEK Atenas e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 14h45 (de Brasília), na Allwyn Arena, em Atenas, na Grécia, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. O time espanhol busca manter os 100% de aproveitamento e seguir entre os primeiros colocados da competição. Já os gregos tentam se recuperar após duas derrotas consecutivas. A partida terá transmissão na HBO Max. Clique para assistir na HBO MAX.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Real Madrid chega à rodada com nove pontos, após vencer os três primeiros compromissos na Champions League. A equipe está empatada com PSG, Aston Villa, Liverpool e Betis, mas ocupa a quarta colocação pelos critérios de desempate. O objetivo é conquistar mais uma vitória para se manter na parte de cima da tabela.
Para o confronto, Vini Jr volta a ficar à disposição após cumprir suspensão no Campeonato Espanhol. Federico Valverde é dúvida por causa de um problema muscular, enquanto Rodrygo e Asencio seguem fora por lesão.
O AEK Atenas, por sua vez, ocupa a 13ª colocação, com três pontos. Depois de vencer na estreia, a equipe grega perdeu os dois jogos seguintes e tenta aproveitar o mando de campo para voltar a pontuar. O time perdeu apenas uma das últimas 12 partidas europeias disputadas em casa.
O confronto também pode marcar o reencontro de Luka Jovic com o Real Madrid. O atacante sérvio defendeu o clube espanhol entre 2019 e 2022 e atualmente atua pelo AEK.
Ficha técnica
AEK ATENAS 🆚 REAL MADRID
🏆 Competição: Champions League — quarta rodada da fase de liga
📆 Data e horário: Quarta-feira, 4 de novembro de 2026, às 14h45 (de Brasília)
📍 Local: Allwyn Arena, Atenas, Grécia
📺 Transmissão: TNT e HBO Max
Prováveis escalações
🟡 AEK ATENAS (Técnico: não informado)
Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas e Pilios; Majer, Arriaga, Marin e Zubkov; Zini e Jovic.
⚪ REAL MADRID (Técnico: não informado)
Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen e Cucurella; Tchouaméni e Arda Güler; Diomande, Bellingham e Vini Jr; Mbappé.
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