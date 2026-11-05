Alcione Milano x Lumezzane: onde assistir, horário e escalações
Alcione Milano x Lumezzane: pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Alcione Milano e Lumezzane se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 16h30 (horário de Brasília), no Stadio Ferruccio, em Seregno, pela 13ª rodada do Girone A da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Alcione Milano venceu o Giana Erminio por 3 a 1, fora de casa, pela Serie C1 2026/2027. Já o Lumezzane empatou com o Arzignano Valchiampo por 1 a 1, em casa, pela mesma competição.
Na tabela de classificação, o Alcione Milano ocupa a 5ª colocação, enquanto o Lumezzane está em 12º lugar, ambos no Girone A da Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 6 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Ferruccio, Seregno
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 6 de novembro de 2026, às 16h30
Local: Stadio Ferruccio, Seregno
Rodada: 13
Fase: Girone A
Escalações prováveis
Alcione Milano
Técnico: G. Cusatis
F. Raffaelli; N. Trapani, A. Miculi, F. Pirola e E. Sadotti; R. Rebaudo, J. Lanzi e E. Lopes; J. Pitou, A. Rolfini e F. Morselli.
Lumezzane
Técnico: P. Sammarco
L. Andrenacci; D. Baroncioni, J. Deratti, M. Ndiaye e S. Mancini; S. Diodato, F. Paghera e M. Rolando; M. Rocca, A. Ghillani e T. Ebone.
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