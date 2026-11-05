Operário-PR x Sport: onde assistir, horário e escalações
Operário-PR x Sport: pela 37ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Operário-PR e Sport se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, Paraná, pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Operário-PR foi derrotado pelo Novorizontino por 2 a 1, pela Série B, em 1º de novembro. Já o Sport empatou com o Botafogo-SP por 1 a 1, também pela Série B, em 31 de outubro.
Na tabela de classificação, o Operário-PR ocupa a 14ª colocação, com 41 pontos. O Sport, por sua vez, está em 11º lugar, com 45 pontos.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 6 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa, Paraná
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 6 de Novembro de 2026, às 19h30
Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa, Paraná
Rodada: 37
Fase: Temporada regular
Escalações prováveis
Operário-PR
Técnico: Alberto Valentim
Elias Curzel; Gabriel Feliciano, Miranda, J. Cuenú e Joseph; Moraes, Maguinho e Índio; Vinícius Diniz, Dudu Mosconi e Leonardo Erig.
Sport
Técnico: M. Soso
Thiago Couto; Raí Lopes, Marcelo Ajul, Benevenuto e Claudinho; Willian Oliveira, Fernando Sobral e Patrick de Paula; D. Hernández, Chrystian Barletta e Perotti.
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