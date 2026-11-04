Borussia Dortmund x Betis: onde assistir, horário e escalações
Borussia Dortmund x Betis: pela 4ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027.
Borussia Dortmund e Betis se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 17h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. As equipes chegam após resultados positivos na competição europeia e buscam mais três pontos para avançar na tabela. A partida terá transmissão da TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming. Clique para assistir na HBO MAX.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Borussia Dortmund vem de empate por 2 a 2 com o Bayern de Munique, no último sábado (31), pela Bundesliga. Na Champions League, a equipe comandada por Niko Kovac venceu o Sabah por 2 a 1, fora de casa, na rodada anterior, e tenta aproveitar o apoio da torcida para conquistar mais uma vitória.
O Betis também chega embalado por um resultado positivo no torneio continental. O time de Manuel Pellegrini venceu o Feyenoord por 1 a 0, em casa, na última rodada. Pelo Campeonato Espanhol, a equipe superou o Málaga por 2 a 1, no sábado (31), e agora busca pontuar em Dortmund.
Ficha técnica
BORUSSIA DORTMUND 🆚 BETIS
🏆 Competição: Champions League — quarta rodada da fase de liga
📆 Data e horário: Quarta-feira, 4 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Signal Iduna Park, Dortmund, Alemanha
📺 Transmissão: TNT e HBO Max
Prováveis escalações
🟡 BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Niko Kovac)
Kobel; Gadou, Anton e Schlotterbeck; Ryerson, Schouten, Nmecha e Svensson; Jobe Bellingham; Fabio Silva e Guirassy.
🟢 BETIS (Técnico: Manuel Pellegrini)
Vallés; Bellerín, Bartra, Natan e Fran García; Fornals e Roca; Antony, Isco e Ezzalzouli; Parrott.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Onde Assistir
RB Leipzig x Manchester City: onde assistir, horário e escalaçõesHá 2 horas
Onde Assistir
Fenerbahce x Liverpool: onde assistir, horário e escalaçõesHá 2 horas
Onde Assistir
AEK x Real Madrid: onde assistir, horário e escalaçõesHá 3 horas
Onde Assistir
Botafogo-SP x Londrina-PR: onde assistir, horário e escalaçõesHá 3 horas
Onde Assistir
Athletico PR x Vasco: onde assistir, horário e escalaçõesHá 16 horas
Onde Assistir
Bahia x Flamengo: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil FemininaHá 18 horas
Mais LANCE!