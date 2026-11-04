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Borussia Dortmund x Betis: onde assistir, horário e escalações

Borussia Dortmund x Betis: pela 4ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 06:15
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Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Borussia Dortmund x Betis
Onde assistir ao vivo a partida entre Borussia Dortmund e Betis pelo Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 (Arte / Lance!)

Borussia Dortmund e Betis se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 17h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. As equipes chegam após resultados positivos na competição europeia e buscam mais três pontos para avançar na tabela. A partida terá transmissão da TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming. Clique para assistir na HBO MAX.

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Ficha do jogo

BVB
BET
Campeonato
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027
Data e Hora
04/11/2026, 17:00
Local
SIGNAL IDUNA PARK - Dortmund
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Como chegam as equipes

O Borussia Dortmund vem de empate por 2 a 2 com o Bayern de Munique, no último sábado (31), pela Bundesliga. Na Champions League, a equipe comandada por Niko Kovac venceu o Sabah por 2 a 1, fora de casa, na rodada anterior, e tenta aproveitar o apoio da torcida para conquistar mais uma vitória.

O Betis também chega embalado por um resultado positivo no torneio continental. O time de Manuel Pellegrini venceu o Feyenoord por 1 a 0, em casa, na última rodada. Pelo Campeonato Espanhol, a equipe superou o Málaga por 2 a 1, no sábado (31), e agora busca pontuar em Dortmund.

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Ficha técnica

BORUSSIA DORTMUND 🆚 BETIS

🏆 Competição: Champions League — quarta rodada da fase de liga

📆 Data e horário: Quarta-feira, 4 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Signal Iduna Park, Dortmund, Alemanha

📺 Transmissão: TNT e HBO Max

Prováveis escalações

🟡 BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Niko Kovac)

Kobel; Gadou, Anton e Schlotterbeck; Ryerson, Schouten, Nmecha e Svensson; Jobe Bellingham; Fabio Silva e Guirassy.

🟢 BETIS (Técnico: Manuel Pellegrini)

Vallés; Bellerín, Bartra, Natan e Fran García; Fornals e Roca; Antony, Isco e Ezzalzouli; Parrott.

Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Borussia Dortmund x Betis
Onde assistir ao vivo a partida entre Borussia Dortmund e Betis pelo Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 (Arte / Lance!)

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