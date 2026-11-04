IA crava placar de Flamengo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro

Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a inteligência artificial projetou a partida.

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Veja a projeção da IA:

Flamengo 2 x 0 Grêmio

O Flamengo deve confirmar o seu amplo favoritismo jogando no Maracanã e vencer o Grêmio por 2 a 0, controlando as ações desde o início com o apoio da sua torcida e aproveitando os importantes desfalques do Tricolor Gaúcho para consolidar ainda mais a sua liderança isolada na reta decisiva do Brasileirão Série A.

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Com a vitória por 4 a 1 sobre o Vasco e o tropeço do Palmeiras diante do Santos, o Flamengo abriu três pontos de vantagem na liderança do Brasileirão (73 pontos). Ou seja, caso vença o Grêmio, seguirá forte na busca pelo título. O time paulista entra em campo apenas na quinta-feira, quando recebe o Remo.

O Tricolor Gaúcho, por sua vez, ocupa a 15ª colocação, com 37 pontos, apenas um à frente do Corinthians, primeiro time na zona de rebaixamento.

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Jorge Carrascal comemora gol pelo Flamengo contra o Grêmio (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Partida entre Flamengo e Grêmio no primeiro turno

No primeiro turno, o Flamengo venceu o Grêmio por 1 a 0, com gol de Carrascal aos 23 minutos do segundo tempo.

Como chega o Flamengo

Autor do gol da vitória no primeiro turno, Carrascal fica à disposição de Jardim nesta quarta-feira, após cumprir suspensão na última rodada. Para a partida no Maracanã, o técnico português também pode ganhar outros dois reforços: Saúl e Valencia. A dupla se recuperou de problemas físicos e vem treinando com o elenco nos últimos dias.

Por outro lado, Plata, suspenso, e Paquetá e Danilo, lesionados, não serão relacionados para o confronto.

Como chega o Grêmio

Diferentemente do Flamengo, que não entrou em campo no fim de semana, o Grêmio venceu o Atlético-MG no domingo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Apesar da situação delicada no Campeonato Brasileiro, em que luta para se afastar da zona de rebaixamento, o técnico Renato Gaúcho deve poupar alguns jogadores. O goleiro Weverton e o atacante Carlos Vinícius, por exemplo, dois dos destaques da equipe titular, estão fora por suspensão.

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Marlon, que saiu machucado no intervalo contra o Atlético-MG, é dúvida. Caso não fique à disposição, Caio Paulista deve ser o titular na lateral esquerda.

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