Logo do Lance! branca com exclamação amarela

IA crava placar de Flamengo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro

Rubro-Negro vai em busca dos três pontos para ampliar vantagem na liderança

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 08:00
Favorite o Lance! no Google
Carrascal abriu o placar diante do Grêmio, fora de casa. (Foto: Mateus Rodrigues Da Rosa/MyPhoto Press/Folhapress)
Carrascal abriu o placar diante do Grêmio, fora de casa. (Foto: Mateus Rodrigues Da Rosa/MyPhoto Press/Folhapress)

Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a inteligência artificial projetou a partida.

➡️ Flamengo x Grêmio: onde assistir, horário e escalações da partida pelo Brasileirão

Veja a projeção da IA:

Flamengo 2 x 0 Grêmio

O Flamengo deve confirmar o seu amplo favoritismo jogando no Maracanã e vencer o Grêmio por 2 a 0, controlando as ações desde o início com o apoio da sua torcida e aproveitando os importantes desfalques do Tricolor Gaúcho para consolidar ainda mais a sua liderança isolada na reta decisiva do Brasileirão Série A.

continua após a publicidade

Com a vitória por 4 a 1 sobre o Vasco e o tropeço do Palmeiras diante do Santos, o Flamengo abriu três pontos de vantagem na liderança do Brasileirão (73 pontos). Ou seja, caso vença o Grêmio, seguirá forte na busca pelo título. O time paulista entra em campo apenas na quinta-feira, quando recebe o Remo.

O Tricolor Gaúcho, por sua vez, ocupa a 15ª colocação, com 37 pontos, apenas um à frente do Corinthians, primeiro time na zona de rebaixamento.

continua após a publicidade
Dois jogadores disputam a bola em campo: um com camisa listrada azul e amarelo; o outro, preta com detalhes vermelhos, nº 15.
Jorge Carrascal comemora gol pelo Flamengo contra o Grêmio (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Partida entre Flamengo e Grêmio no primeiro turno

No primeiro turno, o Flamengo venceu o Grêmio por 1 a 0, com gol de Carrascal aos 23 minutos do segundo tempo.

Como chega o Flamengo

Autor do gol da vitória no primeiro turno, Carrascal fica à disposição de Jardim nesta quarta-feira, após cumprir suspensão na última rodada. Para a partida no Maracanã, o técnico português também pode ganhar outros dois reforços: Saúl e Valencia. A dupla se recuperou de problemas físicos e vem treinando com o elenco nos últimos dias.

Por outro lado, Plata, suspenso, e Paquetá e Danilo, lesionados, não serão relacionados para o confronto.

Como chega o Grêmio

Diferentemente do Flamengo, que não entrou em campo no fim de semana, o Grêmio venceu o Atlético-MG no domingo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Apesar da situação delicada no Campeonato Brasileiro, em que luta para se afastar da zona de rebaixamento, o técnico Renato Gaúcho deve poupar alguns jogadores. O goleiro Weverton e o atacante Carlos Vinícius, por exemplo, dois dos destaques da equipe titular, estão fora por suspensão.

continua após a publicidade

Marlon, que saiu machucado no intervalo contra o Atlético-MG, é dúvida. Caso não fique à disposição, Caio Paulista deve ser o titular na lateral esquerda.

📲Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Tudo sobre
Sugerida para você!
São Paulo e Corinthians travaram um duelo de cinco gols (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Fora de Campo

Inteligência artificial crava resultado em São Paulo e Corinthians

Há 1 hora
Flaco Lopez comemora com Giay seu gol na vitória do Palmeiras sobre o Fluminense.

Fora de Campo

Torcida do Palmeiras reage às convocações de Flaco e Giay: 'Não tem'

Há 1 hora
ÁrbitroO arbitro Lucas Paulo Torezin e visto consultando o VAR durante partida entre Chapecoense e Mirassol realizada na Arena Conda, nesta terca- feira, 3 de novembro (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Decisão de arbitragem divide opiniões em Chapecoense x Mirassol: 'Escandaloso'

Há 11 horas
Barboza (nº2, verde) e Adson (nº28, branco/preto) disputam a bola em partida de futebol

Fora de Campo

Torcida do Vasco reage à escolha de árbitro para semifinal contra o Palmeiras: 'Parabéns'

Há 12 horas
Emblema do Corinthians ao lado de fita preta de luto.

Corinthians

Corinthians se manifesta após morte de jogador na Espanha

Há 13 horas
Lamine Yamal, n°10, Barcelona, em lance contra Aston Villa.

Fora de Campo

Erro de ex-Flamengo em Barcelona x Aston Villa vira assunto: 'Pífio'

Há 14 horas
Mais LANCE!
Caballero em campo durante o jogo contra o Bragantino nesta segunda-feira (2)

Caballero, atacante do Santos, é parado pela polícia ao conduzir carro alugado com queixa de roubo

Lamine Yamal, jogador do Barcelona, celebra em campo com as mãos na boca.

Veja gol em Barcelona x Aston Villa: Raphinha marca o terceiro do Barça

Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense, no STF

Fala de Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense, sobre bets repercute: 'Revoltante'

Míchel Salgado e outra pessoa seguram uma camisa branca com detalhes vermelhos, em frente a banners 'Bienvenido al North'ç

Ex-Real Madrid, Míchel Salgado explica escolha por time brasileiro

Apresentadora teve apenas um momento de descontração com Tom Brady em rede nacional (Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Apresentadora que pediu a mão de Tom Brady é detida nos EUA

Peixe foi derrotado pelo Massa Bruta fora de casa (Foto: Reprodução/X)

Jornalista dá veredito sobre polêmica em Bragantino x Santos

Real Madrid presta homenagem a atleta falecido após forte choque com goleiro (Foto: Reprodução/X)

Jesús de Miguel recebe homenagem de jogadores do Real Madrid

Atacante criticou diretamente a decisão da arbitragem em possível pênalti no confronto (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Entrevista polêmica de Gabigol após Bragantino x Santos viraliza: 'Arisco'

Leandro Damião com a mão no rosto e sem camisa

Ex-Flamengo e Santos faz gol de cabeça na várzea e comemora no alambrado; veja

Dois jogadores disputam a bola em campo; um com uniforme preto com logo Red Bull, o outro com uniforme branco com patrocínio agibank.

Especialista de arbitragem aponta pênalti não marcado em Bragantino x Santos

Jogador negro vestindo camisa preta com logo Red Bull, número 47, correndo durante jogo de futebol.

Torcida do Flamengo reage à atuação de Wallace Yan contra o Santos: 'Saudades'

PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

PC Oliveira crava erro de arbitragem em RB Bragantino x Santos pelo Brasileirão

Cuca durante a partida contra o Bahia no último sábado (24)

Torcedores do Santos mandam recado a Cuca após derrota no Brasileirão