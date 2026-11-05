Oxford City x Leicester City: onde assistir, horário e escalações

Oxford City e Leicester City se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 16h45 (horário de Brasília), no The MGroup Stadium, em Oxford, pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Oxford City venceu o Torquay United por 1 a 0, fora de casa, pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027. Já o Leicester City não teve jogo recente registrado para esta competição.

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Onde assistir

Competição: FA Cup (Fase 1)

📅 Data: 6 de novembro de 2026

⏰ Horário: 16h45 (de Brasília)

📍 Local: The MGroup Stadium, Oxford, Oxfordshire

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 6 de novembro de 2026, às 16h45

Local: The MGroup Stadium, Oxford, Oxfordshire

Fase: Fase 1