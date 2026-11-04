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Inteligência artificial crava resultado em São Paulo e Corinthians

Equipes se enfrentam pela 34ª rodada do Brasileirão Série A 2026

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 07:00
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São Paulo e Corinthians travaram um duelo de cinco gols (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)
São Paulo e Corinthians travaram um duelo de cinco gols (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

São Paulo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 34ª rodada do Brasileirão Série A 2026, e a inteligência artificial projetou a partida.

➡️ São Paulo x Corinthians: onde assistir, horário e escalações

Veja a projeção da IA:

São Paulo 1 x 1 Corinthians

Em um clássico nervoso e disputado em solo santista, o São Paulo deve ter maior controle da posse de bola e buscar pressionar a defesa corinthiana, especialmente explorando as descidas pelos flancos. No entanto, o Corinthians vai se fechar em bloco e apostar na combatibilidade do meio-campo e em contragolpes rápidos para tentar somar pontos vitais na luta contra o rebaixamento. O cenário aponta para um duelo truncado, onde o nervosismo da reta final do campeonato pode resultar em um empate disputado.

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No último confronto, o São Paulo foi derrotado pelo Bahia por 3 a 2, fora de casa. Já o Corinthians venceu o Mirassol por 2 a 0, em casa. Na tabela de classificação, o Tricolor ocupa a 10ª colocação, com 43 pontos, enquanto o Corinthians está em 17º lugar, ou seja, na zona de rebaixamento, com apenas 36.

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Onde assistir

  • Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
  • 📅 Data: 4 de Novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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