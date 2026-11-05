Monaco x Nordsjaelland: onde assistir, horário e escalações
Monaco x Nordsjaelland: pela 3ª rodada da Primeira Fase da UEFA Conference League.
O Monaco recebe o Nordsjaelland nesta quinta-feira (5), às 17h (de Brasília), no Stade Louis II, em Mônaco, em confronto válido pela Uefa Conference League. As duas equipes entram em campo em busca de afirmação no cenário europeu: o time da casa tenta se reabilitar da oscilação recente por todas as competições, enquanto os dinamarqueses chegam pressionados por um jejum de vitórias em seus compromissos mais recentes. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV.
O duelo coloca em campo equipes em busca de consolidação na fase de liga do torneio continental. O Monaco surge como amplo favorito no confronto, ostentando uma campanha perfeita na competição com 100% de aproveitamento e apostando no fator casa para encaminhar sua classificação. Do outro lado, o Nordsjaelland desembarca no Principado tentando surpreender fora de seus domínios e usar sua consistência ofensiva para somar pontos fundamentais no grupo.
Como chegam as equipes
Monaco e Nordsjaelland se enfrentam de forma inédita na história do futebol europeu. As duas equipes jamais se cruzaram em partidas oficiais, marcando um duelo inédito no retrospecto internacional e na Uefa Conference League.
O Monaco vive momento de campanha irretocável na Conference League, somando quatro vitórias em quatro jogos, com 12 gols marcados (média de três por partida) e apenas quatro sofridos. O ataque tem sido o grande trunfo da equipe na temporada — com 102 gols marcados no ano —, liderado no torneio europeu por Paris Josua Brunner (três gols) e Stanis Idumbo-Muzambo nas assistências, além de Folarin Balogun, artilheiro do time na temporada com 13 gols. Apesar da campanha continental perfeita, a equipe do Principado busca mais regularidade geral, vindo de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos.
O Nordsjaelland chega para o desafio no Principado atravessando um momento de queda de rendimento, sem vencer há cinco jogos (quatro empates e uma derrota). No entanto, o retrospecto dos dinamarqueses na Conference League é sólido: são cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota em oito partidas, impulsionados por um ataque produtivo de 20 gols no torneio. O destaque ofensivo é o artilheiro Nicklas Røjkjær (quatro gols na competição), municiado por Ibrahim Adel, além de Prince Amoako Junior, que soma oito gols na temporada.
Onde assistir a Monaco x Nordsjaelland
- Competição: UEFA Conference League (Primeira Fase)
- 📅 Data: 5 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 17h (de Brasília)
- 📍 Local: Stade Louis-II, Monaco
- Onde assistir: CazéTV
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Ficha do jogo
Escalações prováveis
Monaco
Técnico: Filipe Luís
L. Hrádecký; Flávio Nazinho, E. Dier, S. Sané e Vanderson; D. Zakaria, L. Camara e A. Golovin; E. Diop, M. Abline e P. Brunner.
Nordsjaelland
Técnico: J. Olsen
A. Hansen; N. Markmann, V. Nelsson, S. Acquah e J. Lähteenmäki; R. Norheim, N. Røjkjær e H. Rasmussen; V. Berthelsen, Ibrahim Adel e A. Lind.
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