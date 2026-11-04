A quarta-feira (4) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pela UEFA Youth League, Liga dos Campeões da UEFA, Liga Europa e Brasileirão Série A. Os destaques ficam para Kairat U19 x MTK U19, AEK Athens U19 x Real Madrid U19, Septemvri Sofia U19 x Fiorentina U19 e Fenerbahce x Liverpool.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 4 de novembro de 2026):

UEFA Youth League

6h – Kairat U19 x MTK U19

7h – AEK Athens U19 x Real Madrid U19

7h30 – Septemvri Sofia U19 x Fiorentina U19

8h – Fenerbahçe U19 x Liverpool U19

9h – Dinamo Zagreb U19 x Qarabağ U19

9h – Pafos U19 x Benfica U19

9h – Viking U19 x Sabah U19

9h – Porto U19 x Napoli U19

10h – Slavia Praha U19 x Arsenal U19

10h – Crvena zvezda U19 x Bravo U19

10h – Chelsea U19 x Flora U19

10h – Lens U19 x Como U19

10h – PSV U19 x Club Brugge U19

10h – København U19 x Dinamo Tbilisi U19

10h30 – PAOK U19 x Zrinjski Mostar U19

11h – RB Leipzig U19 x Manchester City U19

12h – Borussia Dortmund U19 x Real Betis U19

12h30 – Žilina U19 x HJK U19

13h – Sheriff U19 x FCV Farul U19

13h – Super Nova U19 x Hammarby U19

13h30 – Hradec Králové U19 x Partizani Tirana U19

14h – Hoffenheim U19 x Akademija Pandev U19

14h – Žalgiris U19 x St Patrick's U19

15h – Clermont U19 x Legia Warszawa U19

16h – Rangers U19 x Dynamo Kyiv U19

16h45 – Cardiff MU U19 x Stabæk U19

Liga dos Campeões da UEFA

14h45 – Fenerbahce x Liverpool

14h45 – AEK x Real Madrid

17h – Porto x Napoli

17h – Viking x Sabah

17h – PSV Eindhoven x Club Brugge

17h – Slavia Praga x Arsenal

17h – Borussia Dortmund x Betis

17h – Lens x Como

17h – RB Leipzig x Manchester City

Vinicius Junior, do Real Madrid, corre com a bola durante a partida de futebol da 2ª rodada da Liga dos Campeoes da UEFA 2026/27 entre Roma e Real Madrid, no Estadio Olimpico, em 14 de outubro de 2026, em Roma, Italia. (Foto de Ricardo Nogueira/Sports Press Photo)

Liga Europa

12h30 – Rennes x Olympiakos

Brasileirão Série A

19h30 – Athletico PR x Vasco

19h30 – Flamengo x Grêmio

21h30 – São Paulo x Corinthians

21h30 – Botafogo x Atlético Mineiro

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