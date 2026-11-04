Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (04/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quarta-feira (4) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pela UEFA Youth League, Liga dos Campeões da UEFA, Liga Europa e Brasileirão Série A. Os destaques ficam para Kairat U19 x MTK U19, AEK Athens U19 x Real Madrid U19, Septemvri Sofia U19 x Fiorentina U19 e Fenerbahce x Liverpool.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 4 de novembro de 2026):
UEFA Youth League
6h – Kairat U19 x MTK U19
7h – AEK Athens U19 x Real Madrid U19
7h30 – Septemvri Sofia U19 x Fiorentina U19
8h – Fenerbahçe U19 x Liverpool U19
9h – Dinamo Zagreb U19 x Qarabağ U19
9h – Pafos U19 x Benfica U19
9h – Viking U19 x Sabah U19
9h – Porto U19 x Napoli U19
10h – Slavia Praha U19 x Arsenal U19
10h – Crvena zvezda U19 x Bravo U19
10h – Chelsea U19 x Flora U19
10h – Lens U19 x Como U19
10h – PSV U19 x Club Brugge U19
10h – København U19 x Dinamo Tbilisi U19
10h30 – PAOK U19 x Zrinjski Mostar U19
11h – RB Leipzig U19 x Manchester City U19
12h – Borussia Dortmund U19 x Real Betis U19
12h30 – Žilina U19 x HJK U19
13h – Sheriff U19 x FCV Farul U19
13h – Super Nova U19 x Hammarby U19
13h30 – Hradec Králové U19 x Partizani Tirana U19
14h – Hoffenheim U19 x Akademija Pandev U19
14h – Žalgiris U19 x St Patrick's U19
15h – Clermont U19 x Legia Warszawa U19
16h – Rangers U19 x Dynamo Kyiv U19
16h45 – Cardiff MU U19 x Stabæk U19
Liga dos Campeões da UEFA
14h45 – Fenerbahce x Liverpool
14h45 – AEK x Real Madrid
17h – Porto x Napoli
17h – Viking x Sabah
17h – PSV Eindhoven x Club Brugge
17h – Slavia Praga x Arsenal
17h – Borussia Dortmund x Betis
17h – Lens x Como
17h – RB Leipzig x Manchester City
Liga Europa
12h30 – Rennes x Olympiakos
Brasileirão Série A
19h30 – Athletico PR x Vasco
19h30 – Flamengo x Grêmio
21h30 – São Paulo x Corinthians
21h30 – Botafogo x Atlético Mineiro
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