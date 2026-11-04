Após o empate entre São Paulo e Corinthians nesta quarta-feira (4), torcedores do Timão mandaram recados a Clarence Seedorf. O jogo, válido pelo Campeonato Brasileiro, terminou em igualdade, sem gols no placar. Com o resultado, as equipes somaram apenas um ponto, mantendo o cenário preocupante para a equipe do Parque São Jorge, já que os comandados do holandês seguem na zona de rebaixamento.

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