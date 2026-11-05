Cruzeiro x Bahia: onde assistir, horário e escalações
Cruzeiro x Bahia: pela 34ª rodada do Brasileirão Série A.
Cruzeiro e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Separados por quatro pontos na tabela, os dois times fazem um confronto direto na parte de cima da classificação e buscam se aproximar de uma vaga na próxima edição da Libertadores. A partida terá transmissão do Amazon Prime Video. Clique para assistir no Prime Video com 30 dias grátis!
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Cruzeiro chega em bom momento para o confronto. A equipe mineira venceu os últimos três jogos, incluindo o clássico contra o Atlético-MG, e ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 57 pontos. Para enfrentar o Bahia, porém, o técnico Artur Jorge terá problemas para montar a equipe: João Marcelo sofreu uma lesão no joelho, enquanto William, Villalba e Matheus Pereira estão suspensos. Felipe Morais e Sinisterra também seguem no departamento médico.
O Bahia, por sua vez, aparece na sexta posição, com 54 pontos. A equipe de Rogério Ceni vive uma campanha mais irregular nas últimas rodadas, com duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. Na rodada anterior, porém, venceu o São Paulo por 3 a 2. Para o duelo em Belo Horizonte, o treinador terá o retorno do zagueiro Kanu, que cumpriu suspensão.
Ficha técnica
CRUZEIRO 🆚 BAHIA
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro — 34ª rodada
📆 Data e horário: Quinta-feira, 5 de novembro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
📺 Transmissão: Amazon Prime Video
Prováveis escalações
🔵 CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Viña; Zé Lucas, Lucas Romero e Gérson; Bruno Rodrigues (Matheus Henrique), Arroyo e Kaio Jorge.
🔴 BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Cristian Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz.
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