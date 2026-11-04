Palmeiras x Remo: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (5), no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro
Palmeiras e Remo se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 19h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão do Premiere (pay-per-view). O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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Ficha do jogo
O Palmeiras venceu seu compromisso mais recente por 1 a 0 sobre o Vasco, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, competição em que ocupa a segunda colocação, a equipe vem de um empate sem gols com o Santos, na Vila Belmiro.
O Remo, por sua vez, soma apenas 29 pontos e está virtualmente rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Thiago Carpini, a equipe vem de vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, em partida disputada no Mangueirão.
Desfalques do Palmeiras
O Palmeiras terá os desfalques dos atacantes Ramón Sosa e Paulinho. Ambos seguem em recuperação física, mas o paraguaio já realiza atividades no gramado e está mais próximo de voltar a ficar à disposição da comissão técnica do que o camisa 10.
Jefté também segue como desfalque. O lateral foi flagrado em exame antidoping e aguarda a data do julgamento, que determinará eventual punição. Enquanto isso, permanece afastado das áreas comuns do clube.
Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Remo
- ⚽ Competição: Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 5 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Nubank Parque, São Paulo, São Paulo
- 👉 Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Prováveis escalações
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Fuchs, Gómez e Murilo (Benedetti); Giay, Marlon Freitas Andreas Pereira e Arthur; Felipe Anderson (Flaco López), Mauricio e Vitor Roque.
REMO (Técnico: Thiago Carpini)
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Zé Ivaldo e Marlon; Zé Welisson, Picco e Patrick; Jajá, Taliari e David Braga.
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