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Palmeiras x Remo: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (5), no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
04/11/2026 20:11
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Brasileirão Série A 2026 - Palmeiras x Remo-PA
Onde assistir ao vivo a partida entre Palmeiras e Remo-PA pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Palmeiras e Remo se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 19h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão do Premiere (pay-per-view). O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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Ficha do jogo

Palmeiras-escudo-onde-assistir
PAL
Escudo Remo
REM
BRASILEIRÃO
34ª - Rodada
Data e Hora
Quinta-feira, 4 de novembro, às 19h30 (de Brasília)
Local
Nubank Parque, em São Paulo (SP)
Árbitro
Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes
Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Leone Carvalho Rocha (GO)
Var
Diego Pombo Lopez (BA)
Onde assistir

O Palmeiras venceu seu compromisso mais recente por 1 a 0 sobre o Vasco, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, competição em que ocupa a segunda colocação, a equipe vem de um empate sem gols com o Santos, na Vila Belmiro.

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O Remo, por sua vez, soma apenas 29 pontos e está virtualmente rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Thiago Carpini, a equipe vem de vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, em partida disputada no Mangueirão.

Desfalques do Palmeiras

O Palmeiras terá os desfalques dos atacantes Ramón Sosa e Paulinho. Ambos seguem em recuperação física, mas o paraguaio já realiza atividades no gramado e está mais próximo de voltar a ficar à disposição da comissão técnica do que o camisa 10.

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Jefté também segue como desfalque. O lateral foi flagrado em exame antidoping e aguarda a data do julgamento, que determinará eventual punição. Enquanto isso, permanece afastado das áreas comuns do clube.

Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Remo

  • Competição: Campeonato Brasileiro
  • 📅 Data: 5 de Novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Nubank Parque, São Paulo, São Paulo
  • 👉 Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Prováveis escalações

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Fuchs, Gómez e Murilo (Benedetti); Giay, Marlon Freitas Andreas Pereira e Arthur; Felipe Anderson (Flaco López), Mauricio e Vitor Roque.

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REMO (Técnico: Thiago Carpini)
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Zé Ivaldo e Marlon; Zé Welisson, Picco e Patrick; Jajá, Taliari e David Braga.

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