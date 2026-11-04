Palmeiras x Remo: onde assistir, horário e escalações

Palmeiras e Remo se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 19h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão do Premiere (pay-per-view). O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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Ficha do jogo PAL REM BRASILEIRÃO 34ª - Rodada Data e Hora Quinta-feira, 4 de novembro, às 19h30 (de Brasília) Local Nubank Parque, em São Paulo (SP) Árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Leone Carvalho Rocha (GO) Var Diego Pombo Lopez (BA) Onde assistir

O Palmeiras venceu seu compromisso mais recente por 1 a 0 sobre o Vasco, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, competição em que ocupa a segunda colocação, a equipe vem de um empate sem gols com o Santos, na Vila Belmiro.

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O Remo, por sua vez, soma apenas 29 pontos e está virtualmente rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Thiago Carpini, a equipe vem de vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, em partida disputada no Mangueirão.

Desfalques do Palmeiras

O Palmeiras terá os desfalques dos atacantes Ramón Sosa e Paulinho. Ambos seguem em recuperação física, mas o paraguaio já realiza atividades no gramado e está mais próximo de voltar a ficar à disposição da comissão técnica do que o camisa 10.

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Jefté também segue como desfalque. O lateral foi flagrado em exame antidoping e aguarda a data do julgamento, que determinará eventual punição. Enquanto isso, permanece afastado das áreas comuns do clube.

Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Remo

⚽ Competição: Campeonato Brasileiro

Campeonato Brasileiro 📅 Data: 5 de Novembro de 2026

5 de Novembro de 2026 ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) 📍 Local: Nubank Parque, São Paulo, São Paulo

👉 Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Prováveis escalações

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Fuchs, Gómez e Murilo (Benedetti); Giay, Marlon Freitas Andreas Pereira e Arthur; Felipe Anderson (Flaco López), Mauricio e Vitor Roque.

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REMO (Técnico: Thiago Carpini)

Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Zé Ivaldo e Marlon; Zé Welisson, Picco e Patrick; Jajá, Taliari e David Braga.

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