RB Leipzig x Manchester City: onde assistir, horário e escalações

RB Leipzig e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 17h (de Brasília), na RB Arena, na Alemanha, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. Os ingleses tentam se recuperar após uma derrota na Premier League, enquanto os alemães buscam reação depois de serem goleados pelo Real Madrid na rodada anterior. A partida terá transmissão da HBO Max, no streaming. Clique para assistir na HBO MAX.

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Ficha do jogo RBL MNC Campeonato Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 Data e Hora 04/11/2026, 17:00 Local Red Bull Arena - Leipzig Árbitro Onde assistir Não definido

Como chegam as equipes

O Manchester City chega pressionado após perder por 1 a 0 para o Brighton, no último sábado (31), pelo Campeonato Inglês. Foi o segundo revés da equipe de Enzo Maresca nas últimas três rodadas da competição nacional.

Na Champions League, os ingleses somam seis pontos em três partidas. Depois de vencer o Porto na estreia, perder para o PSG e golear o AEK Atenas por 5 a 1, o City busca a terceira vitória para se aproximar da zona de classificação direta às oitavas de final.

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O RB Leipzig, por sua vez, tenta se recuperar da derrota por 4 a 1 para o Real Madrid, na última rodada. A equipe alemã havia conquistado sua primeira vitória na competição ao superar o PSV por 1 a 0, em casa. Agora, tenta aproveitar o mando de campo para voltar a pontuar.

Ficha técnica

RB LEIPZIG 🆚 MANCHESTER CITY

🏆 Competição: Champions League — quarta rodada da fase de liga

📆 Data e horário: Quarta-feira, 4 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)

📍 Local: RB Arena, Leipzig, Alemanha

📺 Transmissão: HBO Max

Prováveis escalações

🔴 RB LEIPZIG (Técnico: Martín Demichelis)

Vandevoordt; Henrichs, Orbán, Lukeba e Raum; Banzuzi e Reitz; Gruda, El Aynaoui e Nusa; Rômulo.

🔵 MANCHESTER CITY (Técnico: Enzo Maresca)

Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Guéhi e Gvardiol; Enzo Fernández e Elliot Anderson; Allan, Cherki e Doku; Haaland.

Onde assistir ao vivo a partida entre RB Leipzig e Manchester City pelo Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 (Arte / Lance!)

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