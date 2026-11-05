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Real Sociedad x Lyon: onde assistir, horário e escalações

Real Sociedad x Lyon: pela 4ª rodada da Primeira Fase da Liga Europa 2026/2027.

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
05/11/2026 07:45
Atualizado há 0 minutos
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Liga Europa 2026/2027 - Real Sociedad x Lyon
Onde assistir ao vivo a partida entre Real Sociedad e Lyon pelo Liga Europa 2026/2027 (Arte / Lance!)

A Real Sociedad recebe o Lyon nesta quinta-feira, às 14h45 (de Brasília), no Estádio de Anoeta, em San Sebastián, em confronto válido pela Uefa Europa League. As duas equipes chegam para o duelo após resultados distintos em seus campeonatos nacionais no último compromisso: o time espanhol acabou derrotado por 2 a 1 no clássico contra o Athletic Bilbao, enquanto os franceses vêm embalados por uma vitória por 2 a 0 sobre o Angers. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV e Band.

O jogo coloca frente a frente equipes tradicionais do futebol europeu que buscam se consolidar na fase de grupos do torneio continental. A Real Sociedad tenta aproveitar o fator casa e o apoio de sua torcida para se reabilitar da derrota no Derby Basco e somar três pontos importantes. Do outro lado, o Lyon desembarca na Espanha tentando superar a oscilação nas apresentações como visitante para buscar um bom resultado longe de seus domínios.

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Como chegam as equipes

No histórico geral do duelo europeu, Real Sociedad e Lyon apresentam um retrospecto perfeitamente equilibrado, com duas vitórias para cada lado em quatro encontros oficiais — cenário de igualdade que se repete no Estádio de Anoeta, com um triunfo para cada equipe em dois jogos. No entanto, este será o primeiro embate entre os dois clubes na história da Uefa Europa League.

A Real Sociedad aposta na boa fase do seu setor ofensivo para construir a vitória, acumulando oito jogos consecutivos balançando as redes e somando apenas uma derrota nos últimos sete compromissos no geral. Jogando em seus domínios, a equipe basca vem de duas vitórias consecutivas, embora necessite de ajustes na defesa, que foi vazada nas últimas quatro partidas no Anoeta. Para o confronto, o técnico terá como único desfalque confirmado o meia Arsen Zakharyan, entregue ao departamento médico com uma lesão no tornozelo.

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O Lyon chega para o desafio na Espanha tentando estancar uma sequência negativa em jogos longe de casa, onde acumula três derrotas consecutivas e vem sofrendo gols há quatro partidas seguidas na condição de visitante. O técnico Pellegrino Matarazzo — que busca sua primeira vitória pessoal contra o clube francês após registrar um empate no único duelo anterior — terá que superar uma extensa lista de desfalques por lesão: Tyler Morton (pubalgia), Pavel Sulc (lesão no menisco), Mohamed Ouédraogo (ruptura do ligamento cruzado) e Lois Openda (fíbula quebrada).

Onde assistir a Real Sociedad x Lyon

  • Competição: Liga Europa (Primeira Fase)
  • 📅 Data: 5 de Novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 14h45 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estadio Municipal de Anoeta, Donostia-San Sebastián
  • Onde assistir: CazéTV e Band
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo

Real Sociedad-escudo-onde-assistir
RSO
Lyon-escudo-onde-assistir
LYO
4ª rodada
Liga Europa
Data e Hora
05/11/2026, 14:45
Local
Estadio Municipal de Anoeta, Donostia-San Sebastián
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Escalações prováveis

Real Sociedad
Técnico: P. Matarazzo
Álex Remiro; M. Sarr, Jon Martín, J. Aramburu e Jon Gorrotxategi; Carlos Soler, L. Sučić e Sergio Gómez; Gonçalo Guedes, Ander Barrenetxea e Mikel Oyarzabal.

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Lyon
Técnico: Paulo Fonseca
D. Greif; Abner Vinícius, M. Niakhaté, F. Bacher e Z. Athekame; C. Tolisso, M. Bidstrup e T. Tessmann; J. Duranville, K. Nakamura e E. Nuamah.

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