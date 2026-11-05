Bristol Rovers x Cambridge United: onde assistir, horário e escalações

Bristol Rovers e Cambridge United se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 16h30 (horário de Brasília), no Memorial Stadium, em Bristol, pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Onde assistir

Competição: FA Cup (Fase 1) 📅 Data: 6 de Novembro de 2026 ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília) 📍 Local: Memorial Stadium, Bristol, Gloucestershire Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 6 de Novembro de 2026, às 16h30

Local: Memorial Stadium, Bristol, Gloucestershire

Fase: Fase 1

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