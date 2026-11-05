Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Bristol Rovers x Cambridge United: onde assistir, horário e escalações

Bristol Rovers x Cambridge United: pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 04:15
Favorite o Lance! no Google
FA Cup 2026/2027 - Bristol Rovers x Cambridge United
Onde assistir ao vivo a partida entre Bristol Rovers e Cambridge United pelo FA Cup 2026/2027 (Arte / Lance!)

Bristol Rovers e Cambridge United se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 16h30 (horário de Brasília), no Memorial Stadium, em Bristol, pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Onde assistir

  1. Competição: FA Cup (Fase 1)
  2. 📅 Data: 6 de Novembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Memorial Stadium, Bristol, Gloucestershire
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 6 de Novembro de 2026, às 16h30
Local: Memorial Stadium, Bristol, Gloucestershire
Fase: Fase 1

continua após a publicidade
2024 FC Series pre-season friendly football match between Manchester City and Celtic
Celtic's German forward #10 Nicolas-Gerrit Kühn celebrates scoring his team's first goal with Celtic's English midfielder #33 Matt O'Riley during the 2024 FC Series pre-season friendly football match between Manchester City and Celtic at the Kenan Memorial Stadium in Chapel Hill, North Carolina, July 23, 2024. (Photo by Peter Zay / AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Brasileirão Série A 2026 - Palmeiras x Remo-PA

Onde Assistir

Palmeiras x Remo: onde assistir, horário e escalações

Há 8 horas
Memphis Depay, jogador, em camisa branca com patrocínio Shopee, em campo durante partida de futebol (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (04/11/2026)

Há 18 horas
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Borussia Dortmund x Betis

Onde Assistir

Borussia Dortmund x Betis: onde assistir, horário e escalações

Há 22 horas
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - RB Leipzig x Manchester City

Onde Assistir

RB Leipzig x Manchester City: onde assistir, horário e escalações

Há 22 horas
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Fenerbahce x Liverpool

Onde Assistir

Fenerbahce x Liverpool: onde assistir, horário e escalações

Há 23 horas
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - AEK x Real Madrid

Onde Assistir

AEK x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações

Há 23 horas
Mais LANCE!
Brasileirão Série B 2026 - Botafogo-SP x Londrina-PR

Botafogo-SP x Londrina-PR: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série A 2026 - Athletico PR x Vasco

Athletico PR x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Bahia x Flamengo na Copa do Brasil Feminina, Arena Fonte Nova.

Bahia x Flamengo: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil Feminina

Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Barcelona x Aston Villa

Barcelona x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações

Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Atlético de Madrid x Bayern Munique

Atlético de Madrid x Bayern Munique: onde assistir, horário e escalações

Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Villarreal x Paris Saint Germain

Villarreal x PSG: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série A 2026 - Flamengo x Grêmio

Flamengo x Grêmio: onde assistir, horário e escalações da partida pelo Brasileirão

Brasileirão Série A 2026 - São Paulo x Corinthians

São Paulo x Corinthians: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série A 2026 - Botafogo x Atlético Mineiro

Botafogo x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série A 2026 - Chapecoense x Mirassol

Chapecoense x Mirassol: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série A 2026 - Internacional x Coritiba

Internacional x Coritiba: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série A 2026 - Red Bull Bragantino x Santos

Red Bull Bragantino x Santos: onde assistir, horário e escalações

Lewis Hamilton em ação na classificação do GP do México pela F1 2026

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do México neste domingo (1)

Hugo Calderano saúda a torcida após o título do WTT Star Contender de São José dos Campos

Hugo Calderano x Woojin Jang nas semis de Montpellier; saiba horário e onde assistir