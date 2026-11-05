Bristol Rovers x Cambridge United: onde assistir, horário e escalações
Bristol Rovers x Cambridge United: pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027.
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 04:15
Bristol Rovers e Cambridge United se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 16h30 (horário de Brasília), no Memorial Stadium, em Bristol, pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Onde assistir
- Competição: FA Cup (Fase 1)
- 📅 Data: 6 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Memorial Stadium, Bristol, Gloucestershire
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 6 de Novembro de 2026, às 16h30
Local: Memorial Stadium, Bristol, Gloucestershire
Fase: Fase 1
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