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Union Brescia x Arzignano Valchiampo: onde assistir, horário e escalações

Union Brescia x Arzignano Valchiampo: pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 04:01
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Serie C1 2026/2027 - Union Brescia x Arzignano Valchiampo
Onde assistir ao vivo a partida entre Union Brescia e Arzignano Valchiampo pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Union Brescia e Arzignano Valchiampo se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 16h30 (horário de Brasília), no Stadio Mario Rigamonti, em Brescia, pela 13ª rodada da Serie C1. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Union Brescia venceu a Folgore Caratese por 4 a 0, pela Serie C1, em 1º de novembro. Já o Arzignano Valchiampo empatou com o Lumezzane por 1 a 1, também pela Serie C1, em 1º de novembro.

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Na tabela de classificação, o Union Brescia ocupa a 5ª colocação, enquanto o Arzignano Valchiampo está em 10º lugar, ambos na Serie C1 2026/2027.

Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone A)
  • 📅 Data: 6 de novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Mario Rigamonti, Brescia
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 6 de novembro de 2026, às 16h30
Local: Stadio Mario Rigamonti, Brescia
Rodada: 13
Fase: Girone A

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Escalações prováveis

Union Brescia
Técnico: E. Corini
S. Gori; A. Rizzo, L. Silvestri, S. Sina e V. De Maria; T. Casasola, B. Boci e A. Mallamo; A. Rizzo Pinna, D. Di Molfetta e J. Pellegrini.

Arzignano Valchiampo
Técnico: D. Di Donato
T. Vannucchi; E. Campesan, V. Gambardella, E. De Santis e E. Bernardi; F. Cariolato, M. Moretti e C. Gatti; E. Lakti, A. Mattioli e N. Nanni.

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