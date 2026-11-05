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Bayer Leverkusen x Olympique de Marseille: onde assistir, horário e escalações

Bayer Leverkusen x Olympique de Marseille: pela 4ª rodada da Liga Europa 2026/2027.

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
05/11/2026 10:00
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Liga Europa 2026/2027 - Bayer Leverkusen x Olympique de Marseille
Onde assistir ao vivo a partida entre Bayer Leverkusen e Olympique de Marseille pelo Liga Europa 2026/2027 (Arte / Lance!)

O Bayer Leverkusen recebe o Olympique de Marseille nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), na BayArena, em Leverkusen, em confronto válido pela Uefa Europa League. As duas equipes chegam para o duelo após resultados distintos em seus campeonatos nacionais: o time alemão tenta se reabilitar da derrota por 4 a 2 sofrida diante do Stuttgart, enquanto os franceses vêm embalados por uma vitória por 2 a 0 sobre o Toulouse. A partida terá transmissão ao vivo pelo Paramount+.

O jogo promove o duelo entre equipes em situações opostas na tabela de classificação da competição continental. O Bayer Leverkusen ostenta uma campanha perfeita na Europa League, somando três vitórias em três jogos, com oito gols marcados e nenhum sofrido, buscando manter o 100% de aproveitamento para se isolar no topo. Do outro lado, o Marseille tenta desesperadamente somar seus primeiros pontos no torneio europeu após acumular três derrotas nas rodadas iniciais, apostando no bom momento vivido no Campeonato Francês para surpreender fora de casa.

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Como chegam as equipes

Bayer Leverkusen e Olympique de Marseille se enfrentam de forma inédita na história do futebol europeu. As duas equipes jamais se cruzaram em partidas oficiais, marcando um confronto inédito no retrospecto internacional e na Uefa Europa League.

O Bayer Leverkusen busca usar a força da BayArena para estancar a instabilidade recente, já que acumula três partidas seguidas sofrendo gols na temporada, apesar de somar apenas duas derrotas nos últimos 11 jogos no geral. Jogando em seus domínios, a equipe de Carles Martínez — que possui retrospecto indigesto contra o treinador Bruno Génésio (quatro derrotas em quatro jogos) e contra o próprio Marseille (três derrotas e quatro empates em sete duelos) — sofreu apenas um revés nos últimos seis compromissos e vem de seis partidas seguidas marcando gols em casa. Para o duelo, o comandante lida com uma extensa lista de desfalques por lesão: Eliesse Ben Seghir, Guéla Doué, Christian Kofane e Martin Terrier (os dois últimos por lesão nos isquiotibiais), além de Kennet Eichhorn (doente).

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O Olympique de Marseille tenta traduzir sua reação no Campeonato Francês para o cenário continental, chegando motivado por duas vitórias consecutivas e dois jogos de invencibilidade na temporada. A equipe aposta na boa fase de Mason Greenwood (16 gols na temporada) para superar a forte defesa alemã e conquistar seus primeiros pontos no torneio. O técnico Bruno Génésio chega para a partida em cenário bastante favorável no departamento médico, tendo como única baixa confirmada o defensor Derek Cornelius, entregue ao departamento médico com uma lesão no quadril.

Onde assistir a Bayer Leverkusen x Olympique de Marseille

  1. Competição: Liga Europa (Primeira Fase)
  2. 📅 Data: 5 de Novembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 17h (de Brasília)
  4. 📍 Local: BayArena, Leverkusen
  5. Onde assistir: Paramount+
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo

Bayern de Leverkusen-escudo-onde-assistir
BAY
Escudo-OLYMPIQUE-DE-MARSEILLE
MAR
4ª rodada
Liga Europa
Data e Hora
05/11/2026, 17:00
Local
BayArena, Leverkusen
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Escalações prováveis

Bayer Leverkusen
Técnico: Carles Martínez
M. Flekken; Miguel Gutiérrez, F. Medina, E. Tapsoba e J. Quansah; Lucas Vázquez, Aleix García e E. Fernández; I. Maza, Afonso Moreira e P. Schick.

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Olympique de Marseille
Técnico: B. Génésio
J. de Lange; B. Meïté, N. Aguerd, C. Egan-Riley e P. Højbjerg; T. Nnadi, H. Abdelli e A. Harit; T. Weah, Igor Paixão e A. Gouiri.

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