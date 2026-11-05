Bayer Leverkusen x Olympique de Marseille: onde assistir, horário e escalações
Bayer Leverkusen x Olympique de Marseille: pela 4ª rodada da Liga Europa 2026/2027.
O Bayer Leverkusen recebe o Olympique de Marseille nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), na BayArena, em Leverkusen, em confronto válido pela Uefa Europa League. As duas equipes chegam para o duelo após resultados distintos em seus campeonatos nacionais: o time alemão tenta se reabilitar da derrota por 4 a 2 sofrida diante do Stuttgart, enquanto os franceses vêm embalados por uma vitória por 2 a 0 sobre o Toulouse. A partida terá transmissão ao vivo pelo Paramount+.
O jogo promove o duelo entre equipes em situações opostas na tabela de classificação da competição continental. O Bayer Leverkusen ostenta uma campanha perfeita na Europa League, somando três vitórias em três jogos, com oito gols marcados e nenhum sofrido, buscando manter o 100% de aproveitamento para se isolar no topo. Do outro lado, o Marseille tenta desesperadamente somar seus primeiros pontos no torneio europeu após acumular três derrotas nas rodadas iniciais, apostando no bom momento vivido no Campeonato Francês para surpreender fora de casa.
Como chegam as equipes
Bayer Leverkusen e Olympique de Marseille se enfrentam de forma inédita na história do futebol europeu. As duas equipes jamais se cruzaram em partidas oficiais, marcando um confronto inédito no retrospecto internacional e na Uefa Europa League.
O Bayer Leverkusen busca usar a força da BayArena para estancar a instabilidade recente, já que acumula três partidas seguidas sofrendo gols na temporada, apesar de somar apenas duas derrotas nos últimos 11 jogos no geral. Jogando em seus domínios, a equipe de Carles Martínez — que possui retrospecto indigesto contra o treinador Bruno Génésio (quatro derrotas em quatro jogos) e contra o próprio Marseille (três derrotas e quatro empates em sete duelos) — sofreu apenas um revés nos últimos seis compromissos e vem de seis partidas seguidas marcando gols em casa. Para o duelo, o comandante lida com uma extensa lista de desfalques por lesão: Eliesse Ben Seghir, Guéla Doué, Christian Kofane e Martin Terrier (os dois últimos por lesão nos isquiotibiais), além de Kennet Eichhorn (doente).
O Olympique de Marseille tenta traduzir sua reação no Campeonato Francês para o cenário continental, chegando motivado por duas vitórias consecutivas e dois jogos de invencibilidade na temporada. A equipe aposta na boa fase de Mason Greenwood (16 gols na temporada) para superar a forte defesa alemã e conquistar seus primeiros pontos no torneio. O técnico Bruno Génésio chega para a partida em cenário bastante favorável no departamento médico, tendo como única baixa confirmada o defensor Derek Cornelius, entregue ao departamento médico com uma lesão no quadril.
Onde assistir a Bayer Leverkusen x Olympique de Marseille
- Competição: Liga Europa (Primeira Fase)
- 📅 Data: 5 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 17h (de Brasília)
- 📍 Local: BayArena, Leverkusen
- Onde assistir: Paramount+
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Ficha do jogo
Escalações prováveis
Bayer Leverkusen
Técnico: Carles Martínez
M. Flekken; Miguel Gutiérrez, F. Medina, E. Tapsoba e J. Quansah; Lucas Vázquez, Aleix García e E. Fernández; I. Maza, Afonso Moreira e P. Schick.
Olympique de Marseille
Técnico: B. Génésio
J. de Lange; B. Meïté, N. Aguerd, C. Egan-Riley e P. Højbjerg; T. Nnadi, H. Abdelli e A. Harit; T. Weah, Igor Paixão e A. Gouiri.
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