Fenerbahce x Liverpool: onde assistir, horário e escalações
Fenerbahce x Liverpool: pela 4ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.
Fenerbahçe e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Şükrü Saracoğlu, em Istambul, na Turquia, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. Os ingleses buscam manter os 100% de aproveitamento e brigar pela liderança, enquanto os turcos tentam conquistar a primeira vitória no torneio. A partida terá transmissão do Space, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming. Clique para assistir na HBO MAX.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Fenerbahçe ainda busca sua primeira vitória na Champions League. Com dois pontos em três partidas, a equipe turca soma dois empates e uma derrota. O time também atravessa um início irregular no Campeonato Turco, com cinco vitórias e quatro derrotas em dez jogos.
Para o confronto, o clube será comandado interinamente por Dirk Kuyt, ídolo do Liverpool, onde atuou entre 2006 e 2012. O treinador terá desfalques importantes: Oosterwolde e Oppong estão fora, enquanto Ake é dúvida. Na defesa, Brown e Skriniar devem formar a dupla de zaga. Asensio também segue indisponível após passar por cirurgia no joelho.
O Liverpool, por sua vez, chega com 100% de aproveitamento na competição continental. Com nove pontos, os Reds ocupam a terceira colocação e buscam mais um resultado positivo para se manter na disputa pela liderança. Apesar da campanha na Champions, a equipe de Andoni Iraola vem de derrota por 1 a 0 para o Arsenal, pela Premier League.
O treinador deve escalar força máxima, mas não contará com Leoni, Bradley, Frimpong e Ekitike, que seguem no departamento médico. O duelo também será o primeiro confronto oficial entre os clubes.
Ficha técnica
FENERBAHÇE 🆚 LIVERPOOL
🏆 Competição: Champions League — quarta rodada da fase de liga
📆 Data e horário: Quarta-feira, 4 de novembro de 2026, às 14h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Şükrü Saracoğlu, Istambul, Turquia
📺 Transmissão: Space e HBO Max
Prováveis escalações
🟡 FENERBAHÇE (Técnico: Dirk Kuyt)
Ederson; Mert Müldür, Archie Brown, Milan Skriniar e Munir Levent Mercan; N'Golo Kanté e Mattéo Guendouzi; Mason Greenwood, Irfan Can Kahveci e Oguz Aydin; Romelu Lukaku.
🔴 LIVERPOOL (Técnico: Andoni Iraola)
Alisson; Ronald Araújo, Jeremy Jacquet, Virgil van Dijk e Kostas Tsimikas; Ryan Gravenberch e Alexis Mac Allister; Samuel Iling-Junior Ngumoha, Florian Wirtz e Bradley Barcola; Lewis Koumas.
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